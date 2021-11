Natale 2021: gli addobbi tavola più belli per festeggiare con classe

Natale 2021 addobbi tavola: una carrellata di idee più cool a cui ispirarsi. Stupisci i tuoi ospiti con un tocco di classe, perché anche l’occhio vuole la sua parte. Dai sfogo alla tua creatività!

Il Natale è la festa più amata da grandi e piccini! Affascina la sua atmosfera, fatta di mille luci e colori. Anche le città cambiano volto, con addobbi ricchi e scintillanti. Non c’è dubbio: il Natale fa sognare!

Ma come sarà quello del 2021? Sicuramente ancora un po’ diverso rispetto agli anni precedenti. La pandemia di Covid-19 non è finita e gli esperti ci invitano ad essere prudenti. Non è un periodo roseo, è vero; ma questo non deve impedirci di vivere la festa più bella dell’anno con allegria e spensieratezza.

Per molte donne preparare la casa per il Natale è quasi una sorta di rituale: la ricerca degli addobbi parte mesi prima. Si gira di negozio in negozio alla ricerca delle ultime novità. E, quando lo shopping di vicinato non basta, si ricorre all’e-commerce oppure al fai da te, creando addobbi anche con materiali di riciclo.

Addobbare l’albero di Natale richiede anche una dose di buon gusto. Stesso discorso per la preparazione della tavola per il cenone. Mai eccedere nelle decorazioni, per non rendere l’interno poco elegante. La parola d’ordine è sobrietà!

Natale 2021 addobbi tavola: ecco i 3 colori più cool!

Natale 2021: hai già pensato agli addobbi per la tavola? Hai mente di rifarti allo stile dell’anno scorso, oppure cerchi qualche novità per stupire i tuoi ospiti? Se sei stanca dei soliti decori, possiamo aiutarti!

In questo articolo vogliamo darti qualche suggerimento per preparare una tavola impeccabile. Di solito, quando si parla di Natale, i colori che vengono subito in mente sono il rosso, il blu e il bianco. In effetti, sono degli evergreen per chi vuole andare sul sicuro con un addobbo tavola più tradizionale.

Ma se vuoi stupire davvero tuoi ospiti, sappi che per queste festività natalizie i 3 colori più cool sono il gold, l’argento e il rose gold.

TAVOLA GOLD – L’oro è protagonista indiscusso delle ambientazioni natalizie. Simboleggia opulenza e regalità. Se scegli degli addobbi color oro, puoi lasciare anche il tavolo nudo, mettendo per ogni seduta un sottopiatto trasparente. Se, invece, non sai proprio rinunciare ad una bella tovaglia di Natale, ti consigliamo di sceglierne una di lino color champagne, senza stampe e con bordatura dorata. Con una tovaglia più sobria puoi osare di più con gli addobbi, a partire dal centrotavola. Ovviamente, non dimenticare i segnaposto: un’idea carina sono gli alberelli da mangiare in pasta frolla.

TAVOLA ARGENTO – L’argento è il colore perfetto per dare un tocco scintillante alla tua tavola natalizia. Se hai un tavolo in legno, puoi lasciarlo nudo, facendo trasparire le venature. Se, invece, preferisci mettere la tovaglia, allora scegline una bianca di lino o di raso. Puoi optare anche per altre nuance che si sposano bene con degli addobbi in argento quali il grigio, il violaceo o l’azzurro. Ovviamente, non può mancare il centro tavola; ce ne sono tanti modelli, ma noi ti consigliamo quello con le classiche palle di Natale, color oro e argento, posizionate su alzatine di porcellana. Il consiglio in più: le posate devono essere rigorosamente d’argento.

TAVOLA ROSE GOLD – Questo colore si avvicina molto al rame. E’ bello, innovativo, ed è perfetto se vuoi addobbare la tavola di Natale in perfetto stile minimal-chic. Una tavola natalizia rose gold di adatta bene ad ogni tipo di ambientazione, dall’appartamento allo chalet di montagna. Per la tovaglia, ti consigliamo di sceglierne una color champagne, meglio se in lino o in raso. Abbina dei sottopiatti dello stesso colore, in vetro o cristallo. Le posate dovrebbero essere rigorosamente rose gold, ma non sono facilmente reperibili in commercio. E’ più probabile che tu debba rivolgerti ad un allestitore per noleggiarle. Ma ne varrà la pena, perché sono davvero bellissime!



Concludiamo il nostro viaggio tra le tavole natalizie, con una piccola gallery. Potresti trovare l’ispirazione giusta, non si sa mai!

Dai sfogo alla tua creatività e, magari, crea dei bellissimi decori homemade!