Milly Carlucci, dai guadagni agli amori: 5 curiosità che devi conoscere

Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, ma sei davvero sicuro di sapere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sul suo conto.

Milly Carlucci è senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che da anni è al timone di Ballando con le stelle, uno degli show di punta della Rai.

I telespettatori si sono affezionati a lei e alla sua professionalità e, data anche la sua lunga carriera, sono convinti di sapere tutto sul suo conto, ma è realmente così? Abbiamo scelto di mettervi alla prova considerato che se starai leggendo queste righe sarai senza altro un suo fedele sostenitore. Per questo motivo ti sfidiamo: ecco 5 cose che probabilmente non sai su Milly Carlucci. Vediamo quante curiosità conosci sulla conduttrice di punta di Rai 1.

5 cose che probabilmente non conosci su Milly Carlucci

Milly Carlucci, come anticipato, è da anni al timone di Ballando con le stelle e per questo motivo alberga una certa curiosità su quanto ammonta il suo cachet per la conduzione del programma, che ogni dopo anni viene proposto sul primo canale pubblico.

Ebbene secondo quanto rivelato da Il Messaggero nel 2019, la conduttrice percepirebbe la bellezza di 400 mila euro a stagione. Senza dubbio una cifra non da poco, che dimostra quando l’azienda pubblica ci tenga a premiare la sua professionalità e l’impegno che mette di anno in anno nel realizzare questo ambizioso progetto.

La conduttrice, nonostante appaia sempre al top, in realtà nasconde un “segreto” che molti telespettatori non immaginerebbero lontanamente. Quale? Nonostante punti tutto sul suo talento da conduttrice, la Carlucci è una donna molto superstiziosa. Tant’è che per molto tempo ha portato con sé un ciondolo a forma di bilancia regalatole da sua nonna.

Tra l’altro, questo probabilmente è un retroscena di cui siete già a conoscenza se siete dei fan sfegatati di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è una perfezionista. Tant’è che durante la passata stagione del suo programma ci ha ironizzato lei stessa attraverso la messa in onda di una clip del tutto ironica in cui mostrava tutti i dettagli a cui badava dietro le quinte dello show.

Il suo grande amore, oltre ai suoi due figli, è Angelo Donati. I due sono sposati da moltissimi anni e il loro rapporto è più che consolidato. L’ultima curiosità sul suo conto probabilmente è quella di cui meno siete a conoscenza. La conduttrice di Ballando con le stelle è stata vegetariana. Tant’è che possedeva anche un blog di cucina su cui raccoglieva le sue ricette preferite.