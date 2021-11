Da Un posto al sole a Ballando con le stelle: ecco cosa fa oggi Benedetta Valanzano

Benedetta Valanzano è un’attrice che si è fatta conoscere e apprezzare per i ruoli interpretati in diverse fiction italiane. Ma cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Chi si ricorda di Benedetta Valanzano? Classe 85, si è fatta conoscere in particolar modo negli anni 2000 per la sua carriera di attrice.

Dopo aver iniziato in teatro è infatti passata a varie fiction nelle quali ha prestato il volto ai personaggi più disparati. Divenuta famosa per aver recitato, tra le altre, in Elisa di Rivombrosa 2, in R.I.S. Delitti Imperfetti, Don Matteo e in Un posto al sole, si è poi rivolta al cinema prendendo parte ad alcune pellicole.

Nel 2010 ha partecipato anche al programma tv Ballando con le stelle, conquistandosi un quarto posto grazie alle sue doti da ballerina e conquistando il pubblico mostrandosi in una veste nuova ma che le calzava a pennello. Ma cosa fa oggi Benedetta? Le sue passioni sono rimaste più o meno le stesse ma con qualche esperimento sempre legato al mondo dello spettacolo.

Benedetta Valanzano oggi: ecco cosa fa l’attrice

Non si può dire che la carriera di Benedetta Valancano non sia ricca e variegata. Oltre ad aver recitato sia in teatro che in tv e al cinema, negli anni si è anche concessa una parentesi come cantante.

Oggi, però, sembra che la sua grande passione sia quella che l’ha vista calcare le scene, ovvero il teatro. Negli ultimi anni, l’attrice ha infatti preso parte a spettacoli importanti come “Il marchese del grillo” e “L’uomo che non capiva troppo”.

Ovviamente, non si è fatta mancare il cinema, recitando anche ad un paio di pellicole. Con Lilo e Greg si è inoltre data anche alla radio, mettendosi alla prova in un contesto tutto nuovo.

La sua vita procede quindi tra la sicurezza del teatro e la voglia di reinventarsi sempre in ruoli nuovi e nei quali si dimostra più che in grado di spiccare. Premesse per un futuro ancora lungo e roseo nel mondo dello spettacolo. Un futuro che probabilmente la condurrà dove si sentirà più a suo agio a suo tempo.

Quanto alla vita privava la Valanzano è sposata dal 2017 con un avvocato civilista, Vittorio Ciancio con il quale nel 2019 ha avuto una bambina di nome Anita.

In genere, però, l’attrice tende ad essere molto riservata su quella che è la sua vita al di fuori del mondo dello spettacolo. Preferendo farsi conoscere e apprezzare per le sue qualità di artista.