Tutti gli errori alimentari da evitare a tavola sotto le feste di Natale

Se non si vuole arrivare troppo appesantiti dopo le feste ecco gli errori alimentari da evitare a tavola per Natale.

L’arrivo del Natale è ormai imminente e già sono partiti i preparativi alle due settimane più impegnative, dal punto di vista alimentare, di tutto l’anno. Manca infatti ormai meno di un mese alla festa più magica dell’anno e se ancora non siamo entrati nel mood giusto è bene che iniziamo a farlo.

Tanto più se teniamo alla linea. Pensarci troppo tardi non serve a nulla quindi è bene iniziare già da ora a stare attenti a ciò che mangiamo così da non arrivare appesantiti e in modo da poterci anche concedere qualche sgarro che sarà del resto inevitabile.

Non solo, dovremo anche fare attenzione a non commettere gli errori alimentari più banali mangiando troppo e male. E se da un lato vogliamo goderci i manicaretti dall’altro è bene porre attenzione a non compiere alcuni errori. Scopriamo quali.

Ecco gli errori alimentari da evitare a Natale

Con l’arrivo del Natale è bene correre ai ripari prima che inizino le feste, anche perché di solito già nei giorni precedenti al 25 dicembre si commettono diversi sgarri a tavola. Ecco perché è bene già da ora procedere con una dieta pre-natalizia.

Non solo, si possono anche adottare alcuni piccoli trucchi per arrivare in forma alle feste da inserire nella dieta pre-natalizia.Oltre a questi consigli preventivi però è bene non commettere alcuni errori alimentari a tavola durante il periodo delle feste di Natale.

1) Fare dei digiuni. Quante volte ci è capitato di saltare un pasto di netto perché ci siamo abbuffati troppo o a pranzo o magari abbiamo deciso di digiunare a pranzo in vista di una cena luculliana? Niente di più sbagliato. In questo modo andremo solo ad alterare il metabolismo.

2) Abbuffarsi. Strettamente collegato al punto 1 è sbagliatissimo mangiare in maniera esagerata. Anche se siamo portati a farlo sotto le feste perché c’è ogni bendidio sulla tavola molto meglio non abusare sia per la salute che per la linea. Evitiamo di abbondare ai buffet. Piuttosto scegliamo 3 o 4 cose e consumiamo quelle.

3) Abusare del sale. Anche se è festa ciò non significa che dobbiamo rincarare la dose di sale quando prepariamo le nostre pietanze. Quindi occhio sempre a non abbondare anche perché troppo sale porta ad innalzare la pressione e aumenta il rischio di malattie cardiovascolari.

4) Non fare attività fisica. Nonostante sia festa ciò non significa che dobbiamo stare tutto il tempo sul divano, possiamo anche approfittare del maggior tempo libero per fare una passeggiata. Se è una bella giornata di sole, anche se fa freddo, coprendosi in maniera adeguata, potremo andare a camminare così da smaltire i bagordi.

5) Non riposare abbastanza. Il sonno aiuta a dimagrire contrariamente a quanto si pensa un corpo riposato riesce anche a smaltire di più. Quindi è importante dormire le giuste ore di sonno anche sotto le feste.

6) Abbondare con gli alcolici. Durante le feste oltre ad abusare con il cibo si esagera anche con il consumo di alcolici. Tra aperitivi e brindisi le calorie aumentano in maniera spropositata. Occhio però a non esagerare altrimenti appesantiamo ancora di più la digestione. Meglio optare per un bicchiere di vino rosso che contiene flavonoidi. Evitiamo invece cocktail di vario genere e super alcolici ricchi di zucchero.

Non resta quindi che porre estrema attenzione a non commettere questi piccoli errori alimentari a tavola sotto le feste per non doversi ritrovare poi dal 7 gennaio a doversi mettere a stecchetto completo.