Ballando con le stelle, arriva il colpo di scena: la è concorrenza stracciata

A Ballando con le stelle c’è stato il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. La concorrenza è stata stracciata.

Ballando con le stelle è senza dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Ogni anno, infatti, Milly Carlucci e il suo staff selezionano con cura i migliori personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo da far sfidare a suon di passi di danza.

In particolar modo quest’anno più che mai, il cast è decisamente variegato e vede gareggiare numerosi personaggi appartenenti a mondi completamente diversi tra loro. Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui social di dirci chi è il loro preferito e le reazioni non sono di certo mancate. Ecco chi è il loro concorrente preferito di Ballando con le stelle. I voti non mentono e tutti i suoi compagni di viaggio sono stati stracciati da Lei!

Ballando con le stelle: la preferita del pubblico è soltanto Lei!

Prima di svelare la classifica completa, è giusto fare alcune precisazioni riguardo questa classica. Al suo interno, infatti, non troverete tutti i concorrenti di quest’anno. In quanto si tratta di una parte 2, la prima precedente la trovate nei link suggeriti poco più in alto. Inoltre, questa classifica è stata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio su di loro.

Le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voti positivi e negativi ricevuti e in fondo all’articolo trovate tutte le percentuali ricevute. Detto questo, scopriamo la classifica.

All’ultimo posto il pubblico della rete ha scelto di posizionare Bianca Gascoigne, la figlia del calciatore inglese purtroppo non ha colpito i telespettatori per le sue doti danzerecce. Stesso discorso vale anche per Memo Remigi che si è classificato poco più in alto.

Morgan, invece, che ha deciso di cimentarsi per la prima volta in una sfida di questo tipo, riesce a conquistarsi un quarto posto, ma sicuramente continuerà a stupirci durante il corso della sua carriera. Al terzo posto, invece, troviamo Federico Lauri o meglio conosciuto come Federico Fashion Style. Le sue coreografie sembrerebbero aver mandato in tilt, in positivo, il pubblico del piccolo schermo che lo ha premiato con la medaglia d’argento.

Al secondo posto, invece, troviamo lo sportivo Andrea Iannone. Le piste dopo di tutto sono il suo habitat naturale ed anche in quest’esperienza sta trionfando. Ma chi c’è al primo posto? Al primo posto troviamo colei che ha letteralmente stracciato la concorrenza a suon di voti. Stiamo parlando di Sabrina Salerno, che ha conquistato il primo posto. Di seguito troverete le percentuali dei voti e la classifica completa.