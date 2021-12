Menù della domenica a base di pancetta: idee che accontentano tutti

Il miglior modo per dimostrare che la pancetta non è grassa ma soprattutto è buona, è fare un menù completo con lei



C’è chi la scarta a priori perché la reputa troppo grassa e poco nutriente. E chi invece se potesse la inzupperebbe anche nel caffé latte. Amata oppure scartata, la pancetta in realtà è una buona abitudine nella nostra alimentazione, sempre a patto di non esagerare con il suo utilizzo in cucina, scegliendo ricette intelligenti.

Oggi vi suggeriamo un menù a base (anche) di pancetta, con un antipasto un primo e un secondo piatto molto facili da preparare. E con le giuste accortezze, anche chi di solito la lascia perdere potrà invece ricredersi.

Menù a base di pancetta, tutte le ricette

Frittelle morbide con lenticchie e pancetta

Un antipasto che può anche diventare contorno per accompagnare un piatto di carne che mescola il sapore più deciso della pancetta a quello invece delicato delle lenticchie. Se avete tempo, usate quelle secche, che hanno bisogno di essere reidratate in ammollo con l’acqua. Se non lo avete, basterà usare le lenticchie precotte, quelle in lattina o in scatola.

In questo caso la pancetta è a dadini e deve essere passata velocemente in padella senza nessun altro grasso prima di mescolarle al resto degli ingredienti.

Tagliatelle con cavolfiore, pancetta e mandorle

Quando arriva il freddo, anche la verdura nell’orto cambia e ci viene incontro per aumentare le difese immunitarie. Non tutti amano l’odore del cavolfiore, ma i benefici che provoca al nostro fisico compenso ampiamente un piccolo sacrificio.

Questo è un primo da preparare espresso e non serve essere chef provetti: farete cuocere le cimette del cavolfiore insieme alla pasta per insaporirla mentre la pancetta appassirà leggermente in padella. Il tempo di mescolare tutto, ed è fatta.

Torta salata in padella con pancetta, piselli e scamorza

Per concludere alla grande questo menù a base di pancetta, ecco una classica torta salata ma con uno sprint in più. Pancetta, piselli e scamorza, oppure provola o un altro formaggio filante, all’interno di un rotolo di pasta sfoglia. Una ricetta ideale anche per l’asporto, per il nostro pranzo al lavoro o per un pranzo in compagnia, buona calda ma anche tiepida.

Un pranzo tutto da gustare