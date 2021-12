By

Ilaria Spada è una delle attrici più note e ricercate in Italia. L’abbiamo vista in serie tv di successo come Don Matteo e Provaci ancora prof!. A febbraio, inoltre, diventerà mamma del suo terzo figlio avuto dal marito Kim Rossi Stuart. Ecco il pancione di Ilaria Spada mostrato sul tappeto rosso del suo ultimo film.

Ilaria Spada è una delle attrici più richieste del momento e alla presentazione del suo nuovo film, la splendida quarantenne (moglie di Kim Rossi Stuart) è giunto al sesto mese di gravidanza e ha mostrato orgogliosa il pancione. Il terzo figlio è atteso per febbraio e la coppia è al settimo cielo!

Il pancione di Ilaria Spada alla prima di ‘Una Famiglia Mostruosa’

Ilaria Spada è apparsa radiosa e felice (e con il pancione molto pronunciato) alla prima di Una Famiglia Mostruosa al cinema Adriano di Roma. Il suo terzo figlio è atteso per febbraio e lei non sta più nella pelle! Ilaria è già mamma di Ettore, nato nel 2011, e Ian, dato alla luce nel 2019.

“Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano”, ha raccontato la Spada in un’intervista. “Finché c’è stata la svolta della mia vita, anzi due. La prima è stata la conduzione dello Zecchino d’oro. Lì ho scoperto quanto mi piacciono i bambini…”, ha spiegato l’attrice. Il secondo grande evento che le ha fatto cambiare idea sui bambini è stata la nascita di sua nipote che, rivela, l’ha fatta “impazzire” di gioia.

Dopo la nascita del loro primo figlio, Ilaria ha raccontato che “abbiamo vissuto come dentro una cuccia. Sempre appiccati: addirittura per due anni abbiamo deciso di non lavorare. Era una cosa potentissima, volevamo solo annusarci tutto il giorno.”. L’arrivo del secondogenito Ian “ha creato un equilibrio perfetto”.

“Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi?”, ha affermato Ilaria. L’attrice ha anche dichiarato che non rinuncerebbe mai al lavoro per stare con i figli, perché ama troppo il suo lavoro.

“Certo, devi essere più organizzata, ma adoro la famiglia numerosa, le feste, i compleanni… Il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d’amore. A noi i figli hanno fatto bene”.