Kim Rossi Stuart, chi è: età, carriera, vita privata e Instagram

Kim Rossi Stuart è un noto attore italiano, celebre per “Romanzo Criminale” e “Le Chiavi di Casa”: carriera e curiosità dell’attore.

Occhi profondi, sguardo intenso, capacità sopra la media. Questo è Kim Rossi Stuart: attore poliedrico in grado di incarnare più ruoli con la stessa intensità e il medesimo risultato credibile. Calca le scene sin dalla tenera età quando a 5 anni prima e a 14 poi gli viene affidato il ruolo di protagonista nella miniserie “I ragazzi della valle misteriosa”.

Nome: Kim Rossi Stuart

Età: 51

Data di nascita: 31 Ottobre 1969

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attore, regista

Altezza: 188 cm

Peso: 83 Kg

Profili social: non disponibile

Leggi anche – Alba Rohrwacher, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Kim Rossi Stuart carriera

Le soddisfazioni aumentano con gli anni e la consapevolezza: un uomo dalle mille risorse e capacità, sa parlare molti dialetti per lo studio della recitazione e l’approfondimento della retorica linguistica. L’oratoria come valore aggiunto, il pathos come meta. Il ruolo più iconico interpretato è quello del Freddo in “Romanzo criminale”, film tratto dall’omonimo libro di Giancarlo De Cataldo.

Nello specifico 25 apparizioni sul grande schermo e 17 in tv, celebri le parti in “Uno Bianca” e “Il ragazzo dal kimono d’oro”. Successo di critica anche per il film “Anche libero va bene”. Il passaggio a film più didascalici avviene recentemente con il lavoro di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”. Particolarmente toccante ne “Le chiavi di casa”, Kim Rossi Stuart ha sempre saputo alternare solidità e presenza scenica a profondità e malinconia riportando sullo schermo i tumulti indagatori dell’animo umano in ogni sua forma.

Questa peculiarità gli ha garantito anche una serie di riconoscimenti quali il David di Donatello come Miglior regista esordiente e tre Nastri d’Argento (due dei quali come Miglior attore protagonista per “Romanzo criminale” e “Vallanzasca”). Senza contare i due Globi d’Oro. Un ricco palmares che dimostra quanto l’interprete abbia ancora voglia e possibilità di mettersi alla prova.

Vita privata e Instagram

Nel privato risulta essere molto riservato: attualmente è sposato con Ilaria Spada, unione che prosegue dal 2010. Sono sposati dal 2019, il 2 marzo di due anni fa hanno detto il fatidico sì: dalla loro unione è nato un figlio, Ettore. Non risulta presente sui social, ma la sua fanpage su Instagram annovera ben 1959 follower.