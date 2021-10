Non ci sono grandi segreti per preparare le frittelle morbide con lenticchie e pancetta, ma questo contorno è una vera sorpresa anche per i bambini

Un contorno facile da preparare per accompagnare un piatto di carne tipo bollito o spezzatino. Ma anche un antipasto sfizioso, perché le frittelle morbide con lenticchie e pancetta possono diventare tutto quello che volete voi, in poche semplici mosse

Potete usare quelle in scatola, quelle secchie, quella avanzate dopo altre ricette, non fa differenza. Mescolate a uova, pancetta, provola affumicata, pecorino e pangrattato, diventeranno uno dei vostri cavalli di battaglia, anche per i bambini.

->> LEGGI ANCHE: Le lenticchie non vengono mai bene? Questi trucchi ti cambieranno la vita

E potete prepararle on largo anticipo, tenendo le frittelle pronte in frigo, solo da friggere o cuocere in forno.

Frittelle morbide con lenticchie e pancetta: secche o precotte è uguale

Se non usate le lenticchie avanzate, oppure quelle precotte in scatola, basteranno 300 grammi di lenticchie secche. In questo caso però dovete metterle in ammollo per almeno 6-8 ore prima di cucinarle.

Ingredienti:

500 g di lenticchie in scatola

1 cipolla piccola

2 carote

1 costa di sedano

4 pomodori pelati

3 uova medie

150 g di pancetta a dadini

100 g di provola affumicata

1 mazzetto di prezzemolo

3 cucchiai di pecorino

2-3 cucchiai di pangrattato

sale

pepe

1 l olio di semi per friggere

Preparazione:

Se non usate le lenticchie che avete avanzato, ma partite da zero, mettetele in una pentola ampia con 1 litro di acqua, la cipolla pulita e tagliata a pezzi, i pomodori pelati e la costa di sedano. Cuocete con un coperchio per circa 25 minuti se sono lenticchie in scatola oppure il doppio per quelle secche regolando anche di sale.

Quando le lenticchie sono cotte, scolatele frullando la verdura per usarla come salsina di accompagnamento. Poi versatele nel boccale di un mixer insieme al pecorino, a due uova e al prezzemolo già lavato. Frullate per una ventina di secondi e poi aggiungete 1 cucchiaio di pangrattato, regolando di sale.

A parte, fate andare i dadini di pancetta in padellino, senza aggiungere nessun grasso. Bastano pochi minuti e saranno pronti. Spegnete e aggiungeteli all’impasto a base di lenticchie. Infine unite anche la provola affumicata grattugiata con una grattugia dai fori piccoli.

Mescolate bene tutto, poi formate le vostre frittelle. Passatele nell’altro uovo sbattuto e per nel resto del pangrattato e poi quando sono tutte pronte, decidete come cuocerle.

->> LEGGI ANCHE:Pasta e lenticchie alla napoletana, la ricetta autentica. Una bontà per tutti i palati!

Se volete le frittelle fritte in padella, scaldate l’olio di semi in una padella oppure un tegame basso e largo. Quando arriva a circa 170° mettete poche frittelle alla volta cuocendole cifa 2 minuti per lato. Poi scolatele con un mestolo forato e appoggiatele su un vassoio con carta assorbente da cucina, fino quando le avete tutte pronte.

In alternativa, mettete tutte le frittelle morbide con lenticchie e pancetta su una teglia coperta da carta forno. Un giro d’olio in superficie e poi infornate per 20 minuti a 180°.