Viso perfetto con il retinolo: le regole di scelta e applicazione da seguire!

Un viso perfetto con il retinolo, un segreto di bellezza di star del cinema e dello spettacolo, attira sempre più consumatrici. Ma siamo certi di scegliere il prodotto giusto e soprattutto di utilizzarlo in modo corretto?

Se siete tra le donne che hanno deciso di affidare la salvezza della propria pelle e la lotta ai radicali liberi al retinolo, dovreste davvero conoscere alcune regole o consigli per un’applicazione consapevole e soprattutto efficace.

Come ogni integratore o prodotto cosmetico dal potere rigenerante, la scelta migliore sarebbe quella di passare attraverso la prescrizione del medico dermatologo, ma se siete decise ad acquistare un prodotto che contenga una percentuale di retinolo nella sua formulazione, ecco alcuni consigli su come utilizzarlo al meglio.

Viso perfetto con il Retinolo: cosa è e a cosa serve

Il retinolo è un derivato della vitamina A in grado di stimolare il rinnovamento cellulare e anche la produzione di collagene. Un potentissimo anti età che ormai è diventato alla portata di tutti perché inserito, in varie percentuali, nei prodotti di bellezza sia costosi che a basso costo. Il retinolo quindi, accelerando il processo di rinnovamento cellulare, contribuisce ad assottigliare anche i primi segni del tempo e può essere utilizzato soprattutto come una prevenzione molto efficace dell’invecchiamento cutaneo.

->>LEGGI ANCHE: Sguardo stanco e segnato? 6 trucchetti che dovresti assolutamente conoscere!

Se cercate un viso perfetto con il retinolo ecco quali regole dovreste conoscere!

State per utilizzare un trattamento di bellezza a base di retinolo? Ecco allora qualche piccolo consiglio sulle modalità di scelta e di utilizzo.

1- Prescrizione medica

I migliori prodotti di bellezza sono senza dubbio i cosmeceutici, che debbono essere prescritti sempre da un medico dermatologo. Questo perché, a differenza dei cosmetici ‘da banco’ essi possono contenere una concentrazione di principio attivo superiore allo 0,3%.

Sarà poi il medico stesso a descrivere la posologia del trattamento.

2- Attenzione alla formulazione

La formulazione di un cosmetico da banco non dovrebbe mai contenere più del 0,3% di retinolo. Per una scelta consapevole sarebbe meglio orientarsi su uno 0,1% o 0,2% di retinolo, questo per evitare spiacevoli episodi come irritazione dell’epidermide o eccessiva secchezza della stessa.

->>LEGGI ANCHE: Pelle del viso flaccida? L’automassaggio da conoscere assolutamente!

3- Applicazione controllata

L’applicazione di un trattamento di bellezza a base di retinolo, dovrebbe essere sempre graduale. Si dovrà osservare la reazione dell’epidermide e per questo è consigliato applicare la crema o il siero la prima volta per poi attendere tre giorni avvicinando le applicazioni tra loro in base alla reazione della pelle.

4- Protezione solare

Il retinolo è una sostanza fotosensibile per questo i trattamenti con questo principio attivo dovrebbero essere sempre applicati alla sera e durante il giorno è consigliata sempre l’applicazione di una crema viso con SPF 30 o 50. Ricordiamo che la protezione solare è senza dubbio il primo modo per prevenire l’invecchiamento cutaneo e la comparsa precoce di rughe.