Martina Stella sta per diventare per la seconda volta mamma e ha voluto comunicare tutta la sua gioia per il lieto evento con un post su Instagram. Ecco il messaggio di Martina Stella prima del parto.

Martina Stella è una delle attrici più famose nella realtà cinematografica italiana. Lanciata nei primi anni 2000 dal film di Gabriele Muccino L’Ultimo Bacio, la carriera di Martina non si è più fermata, raggiungendo livelli sempre più alti.

Oggi l’attrice è incinta del suo secondo figlio (un maschietto) e non perde occasione per condividere con i fan foto gioiose in compagnia della sua famiglia: la figlia Ginevra di 9 anni (nata dalla relazione con l’hairstylist Gabriele Gregorini) e il marito, il procuratore sportivo Andrea Manfredonia. I due si sono sposati nel 2016 e non vedevano l’ora di allargare la famiglia.

Il dolcissimo messaggio di Martina Stella su Instagram

In questi mesi, Martina Stella ha aggiornato continuamente i fan sull’andamento della gravidanza, raccontando un po’ di tutto: dall’emozione indescrivibile provata quando ha scoperto di aspettare un bambino alla scelta del nome che, dice, spetterà alla piccola Ginny. “Avete anche iniziato a consigliarmi possibili nomi per il bebè in arrivo”, ha scritto in un post sul noto social network, “anche se alla fine sarà Ginny a decidere“.

Martina ha sempre ammesso che, per lei, la gioia più grande è la sua famiglia e in particolare sua figli Ginevra, con la quale ha un rapporto davvero unico.

La Stella ha recentemente pubblicato una foto su Instagram, particolarmente apprezzata dai fan, che la ritrae sorridente con il pancione in bella vista.

“Le ultime settimane con il pancione” ha scritto nella caption della foto. “Intanto inizio a realizzare che anche questo bimbo potrebbe essere del segno dello Scorpione come la sorella e mio marito”!

Davvero un momento speciale per Martina e la sua famiglia e noi non possiamo che farle i nostri più sentiti auguri!