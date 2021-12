Menù di Capodanno 2021, questa golosa parmigiana è davvero speciale

Se ne avete abbastanza delle classiche lenticchie come contorno, usatele per preparare una parmigiana sa servire a Capodanno o nei pranzi che contano

Stanche delle solite ricette con le lenticchie a Natale e Capodanno? Avete anche ragione, ma allora perché non sfruttarle per preparare una parmigiana a Capodanno da servire come contorno?

La nostra sfida di oggi si chiama parmigiana con lenticchie e formaggio spalmabile, una ricetta tutto sommato semplice sda preparare e golosissima.

In pratica ci sono tre ingredienti principali: lenticchie secche o precotte, tritata di manzo e formaggio spalmabile che può essere sostituito da crescenza o stracchino, anche senza lattosio. Poi pomodori pelati o passata di pomodoro e il gioco è fatto.

Ingredienti (per 8 persone):

600 g lenticchie

400 g formaggio spalmabile

700 g tritato di manzo

900 g pomodori pelati

2 cipolle bianche

2 coste di sedano

3 spicchi di aglio2 carote

4 foglie di alloro

2 dl vino bianco

brodo vegetale q.b.

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

pepe q.b.

Parmigiana con lenticchie e formaggio spalmabile, pronta per Capodanno

La Parmigiana con lenticchie e formaggio spalmabile può tranquillamente essere preparata il giorno prima e infornata pochi minuti prima di andare in tavola.

Preparazione:

Se avete scelto le lenticchie secche, lasciatele a bagno la sera prima in una ciotola piena di acqua , e quando è ora scolatele. Poi lessatele in una pentola con abbondante acqua bollente per 50 minuti. Se invece usate quelle precotte basteranno 25-30 minuti.

Quando sono pronte, scolatele versandole nel boccale del mixer e frullatele con un un mestolino della loro acqua di cottura per ottenere una crema omogenea. Poi lasciatela da parte.

A quel punto coprite la placca del forno con un foglio di carta forno, spalmate tutta la crema di lenticchie in uno strato unico spesso pochi millimetri e infornate in forno già caldo a 120°. Lasciate cuocere per 30 minuti in modo da far asciugare la crema di lenticchie, poi estraete la teglia e lasciate raffreddare. Quindi ritagliate una serie rettangoli delle dimensioni che hanno di solito le lasagne già pronte.

Lavate, pulite e pelate le coste di sedano, le carote, le cipolle e l’aglio. Tritate tutto e poi fate imbiondire questo soffritto in 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva. Quando ha preso colore, aggiungere il tritato di manzo e lasciate rosolare per alcuni minuti.

Poi versate il vino e fate sfumare. A quel punto aggiungete le foglie di alloro e lasciate insaporire. Infine unite i pomodori pelati e un mestolo di brodo vegetale molto caldo proseguendo la cottura per altri 50 minuti. Verso metà cottura regolate di sale e di pepe, poi quando è pronto spegnete e tenete da parte.

Ora è tempo di montare la parmigiana di lenticchie. Ungete una teglia con poco olio, poi alla base stendete uno strato di ragù e coprite con le prime sfoglie di lenticchie. Su ognuna distribuite un po’ di formaggio spalmabile e andare avanti con ragù, lenticchie e formaggio fino ad esaurire gli ingredienti chiudendo con le sfoglie di lenticchie.

Infilate in forno già caldo a 180° e lasciate cuocere per 20 minuti. Poi attaccate il grill e lasciate gratinare per 5 minuti.

Estraete la teglia, lasciate riposare per una decina di minuti e servite la vostra parmigiana con lenticchie e formaggio spalmabile.