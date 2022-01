La bresaola è diventata noiosa? Scopri i nostri abbinamenti speciali!

É vero che la bresaola è sana e fa bene, non è vero che possiamo accompagnarla con tutto. Vediamo insieme qualche trucco per valorizzarla

La compriamo spesso perché è buona, sana, leggera, adatta anche a chi è a dieta. Ma siamo sicuri di usare la bresaola nel modo giusto e con i giusti abbinamenti per farle esprimere tutta la sua potenza? Uno dei salumi più amati dagli italiani nasconde qualche segreto che con i giusti trucchi e consigli possiamo conoscere anche noi.

In fondo mangiare bresaola è semplice: la mettiamo in un piatto, la condiamo con olio e limone, un po’ di rucola ed è fatta. Oppure se vogliamo essere più raffinati, un bell’involtino con formaggio spalmabile o caprino e un filo di erba cipollina intorno e il gioco è fatto.

Sì, ma… perché c’è sempre un ma anche con la bresaola. In realtà vale più di questi piatti e possiamo abbinarla a tantissimi altrui ingredienti per ricette sempre nuove e originali, se sappiamo come fare e come muoverci.

Partiamo dalle basi: il limone con la bresaola è perfetto, ma non al naturale. A differenza ad esempio del salmone affumicato, questo salume non ama il limone e basta, perché la ossida e tende a ‘cuocerla’. E allora la soluzione è semplice: un una ciotolina mescolate il succo del limone con olio extravergine, una macinata di pepe e un paio di gocce di aceto balsamico. Mescolate e versate, così non correte rischi.

E quanto volte abbiamo visto le fettine di bresaola sepolte sotto un letto di rucola?. Non ha nessun senso, nemmeno se aggiungiamo delle scaglie di parmigiano oppure della frutta secca. Il rapporto deve essere equilibrato, diciamo 10 grammi di rucola ogni 40 grammi di bresaola.

In più ricordatevi che la bresaola è già stata cotta, non dobbiamo farlo anche noi. Quindi se la usiamo per piatto più complessi come un primo oppure su una focaccia o una pizza, aggiungiamola solo all’ultimo. Non ha bisogno di cuocere insieme alla ricetta.

Bresaola in tavola alla massima potenza? Scopriamo come valorizzarla

E adesso passiamo ai trucchi per abbinare bene la bresaola con altri ingredienti. Partiamo dalla verdura: sono perfetti gli spinaci, anche crudi, così come i pomodori, i finocchi, o ancora melanzane e zucchine passate alla griglia. Meglio evitare invece ortaggi come i peperoni oppure i carciofi.

La bresaola con i formaggi? Un trionfo, ma ce non sono alcuni più indicati: quelli della Valtellina da cui proviene, come il Casera, ma anche tutti i formaggi di capra, la gorgonzola dolce e la mozzarella di bufala che la accompagnano senza sovrastarla. Poi, certo, il parmigiano o il grana padano (meglio del pecorino che è più forte) a scaglie sono la morte sua.

Anche la frutta, secca o fresca, è una sposa perfetta per la bresaola. Noci, nocciole, mandorle, pistacchi, secondo il sapore che volete ottenere, sono tutti adatti. Ma provatela anche con i fichi freschi e secchi, l’avocado oppure il mango: sarà una sorpresa.