La famiglia Ferragni si allarga! Francesca Ferragni, la meno nota sorella di Chiara, ha annunciato la sua gravidanza sul suo profilo Instagram, e ha recentemente pubblicato una bellissima foto che ha commosso il web.

Una bella notizia per tutta la famiglia Ferragni! La sorella maggiore di Chiara e Valentina sta per avere il suo primo figlio con il compagno Riccardo Nicoletti, con il quale sta insieme da 10 anni. Ecco la foto che ha commosso il web.

Francesca Ferragni incinta: la foto che ha commosso il web

La bella sorella di Chiara Ferragni, Francesca, è incinta di 14 settimane del primo figlio (o figlia) e non potrebbe essere più felice. Ad annunciarlo è stata lei stessa con una dolcissima foto su Instagram, scattata dalla sorella Valentina, che ritrae il fidanzato Riccardo mentre le bacia il pancino ancora appena accennato.

Moltissime le reaction alla foto, sia da parte dei fan che della emozionatissima famiglia. Tra tutti, spicca la reazione super eccitata di Chiara Ferragni, che presto diventerà zia per la prima volta. La nota influencer ha intonato in un’Instagram Stories la sigla di The Ferragnez, “E ora allarghiamo la famiglia ancora un po'”, generando moltissime visualizzazioni.

Si tratta di una delle poche belle notizie per lei in questo momento, dato che si trova in isolamento insieme al marito Fedez dopo aver contratto il Covid.

Facendo due calcoli, il bimbo (o bimba) dovrebbe nascere a fine aprile/inizio maggio. Non si sa però se e quando Francesca pubblicherà le foto del nascituro sul suo account Instagram, essendo per natura molto più riservata delle sorelle Chiara e Valentina.

Francesca, infatti, ha scelto di seguire le orme del papà diventando dentista e rinunciando a intraprendere la carriera di influencer come le sorelle. Chissà se la più grande delle sorelle Ferragni mostrerà a tutti i follower il viso del suo bimbo? Noi, per il momento, non possiamo che farle i nostri più sentiti auguri!