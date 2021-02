Francesca Ferragni, sorella di Chiara, pubblica una foto sui social annunciando di essersi vaccinata. Il web protesta, ma lei chiarisce tutto.

Anche per Francesca Ferragni, così come per tutte le persone che appartengono alle categorie a rischio, è arrivato il momento di vaccinarsi contro il covid. La sorella di Chiara Ferragni ha annunciato di essersi vaccinata pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. “Oggi anche per me #vday”, ha scritto la sorella della moglie di Fedez.

Uno scatto che ha collezionato più di 80mila like e più di 600 commenti tra cui spuntano le solite critiche infondate. Sotto la foto della Ferragni, qualche utente, ha lasciato il proprio commento attaccandola senza motivo. In molti, infatti, si sono chiesti come mai la sorella di Chiara Ferragni sia già riuscita a vaccinarsi. Di fronte a tali commenti, Francesca ha spiegato personalmente il motivo che era facilmente intuibile cercando il lavoro svolto dalla sorella minore di Chiara Ferragni.

Francesca Ferragni si vaccina: “Sono una dentista”

Diversamente dalle sorelle Chiara e Valentina, Francesca Ferragni è una dentista ed è per questo che si è vaccinata. Appartenendo alle categorie più a rischio, la Ferragni si è sottoposta al vaccino anticovid. A spiegarlo ai tanti utenti che hanno polemizzato senza motivo è stata la stessa Francesca, ma anche altri utenti.

“Voi per primi, rabbrividisco”, ha scritto un utente senza informarsi. “Sono una dentista, siamo tra le categoria più a rischio”, è stata la risposta diretta di Francesca Ferragni che, esattamente come tutto il personale medico, è stata tra le prime a vaccinarsi. La risposta di Francesca ha così zittito tutti.

Svolta la pratica vaccino, Francesca sta aspettando di conoscere la sua seconda nipotina. Innamorata di Leone, insieme alla sorella Valentina, sta aspettando che Chiara metta al mondo la sua bambina. Tra poche settimane, infatti, Chiara e Fedez diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo Leone, nascerà una piccola principessa che le zie Francesca e Valentina stanno aspettando con gioia.

Come vedete nella foto qui in alto, Francesca ha scelto di seguire la strada di papà Marco, dentista anche lui. Lo scorso novembre, ricordando un traguardo personale importante, Francesca scriveva: “5 anni fa mi laureavo in Odontoiatria e protesi dentaria 🦷… sicuramente una delle giornate più belle di sempre, circondata dalle persone che amo”.