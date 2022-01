Interno coscia flaccido: il rimedio della nonna che fa miracoli

Interno coscia cadente e flaccido: ecco il rimedio della nonna a costo zero che fa miracoli! Questo prodotto agisce come tonificante al pari di una delle creme specifiche che si possono acquistare in profumeria.

Il nostro benessere passa anche dalla pelle. Dobbiamo prendercene cura ad ogni età. Il modo migliore per farlo è seguire una corretta skincare routine, che includa i prodotti giusti da utilizzare.

Con il passare del tempo, le esigenze della pelle cambiano. Già dopo i quarant’anni, in alcune parti del corpo si notano rilassamenti e segni di cedimento. Compaiono le prime rughe sul viso, soprattutto sulle zone di contorno occhi, fronte, labbra e collo.

Tutto si spiega con una minore produzione nel corpo di elastina e collagene. La conseguenza più vistosa è che la pelle si rilassa e perde tono. Una delle zone più critiche è quella dell’interno coscia; più passano gli anni e più diventa flaccido e cadente.

Ma, come spesso diciamo, c’è sempre una soluzione per tutto. Nel caso dell’interno coscia, bisogna concentrarsi su alcuni esercizi mirati da fare tutti i giorni. Ovviamente la ginnastica da sola non basta! E’ importante seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca di cibi antiossidanti e provare anche alcuni rimedi naturali per migliorare l’aspetto della pelle.

Interno coscia flaccido: il rimedio low cost per rassodarlo subito

Avere gambe lisce e toniche è il desiderio di quasi tutte le donne. Non tutte però hanno la fortuna di averle belle al naturale. C’è chi deve ricorrere a più di un trattamento con l’obiettivo di migliorarne l’aspetto.

Lo dicevamo poche righe sopra, una delle zone più delicate è quella dell’interno coscia. Qui la pelle tende a mostrare subito i primi segni di cedimento dovuti a sovrappeso, dimagrimento eccessivo e invecchiamento.

Ma c’è anche un’altra causa alla base dell’inestetismo di cui stiamo parlando. Consiste nel fatto che, durante le nostre attività quotidiane, utilizziamo poco i muscoli adduttori. Inoltre, proprio nell’interno coscia tende ad accumularsi il grasso in eccesso, difficile da smaltire.

Tra gli esercizi più efficaci c’è quello della palla. Ecco come eseguirlo correttamente:

Prendi una palla di gomma, meglio se leggermente sgonfia; Sdraiati supina su un tappetino, con le ginocchia piegate e i piedi ben piantati al suolo; Metti la palla tra le ginocchia e stringila più che puoi; Mantieni la stretta per 2 secondi e, poi, rilassa i muscoli; Ripeti l’esercizio per 3 sessioni da 20.

Forse però non sai che c’è un rimedio delle nonna infallibile per rassodare l’interno coscia. Non devi fare altro che utilizzare due ingredienti che quasi tutte abbiamo in casa e che costano pochissimo. Quali sono? L’uovo e il miele!

In particolare devi utilizzare un albume e 1 cucchiaio di miele. Mescola i due ingredienti in una ciotola di vetro, fino ad ottenere un composto omogeneo. Applica il prodotto sulla zona dell’interno coscia, coprilo con della pellicola trasparente e lascialo agire per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo utile, risciacqua con acqua tiepida e, solo alla fine, passa sull’interno coscia un getto di acqua gelata. Se ripeti il trattamento 1-2 volte a settimana avrai risultati visibili già dopo le prime applicazioni. La pelle dell’interno coscia sarà più tonica e compatta.

Oltre a questo rimedio fai da te, ce n’è anche un altro più comune. Parliamo dell’utilizzo del fanghi termali. I migliori sono quelli a base di alghe del Mar Morto. In genere i fanghi vanno applicati soltanto sulle zone da trattare e lasciati in posa per almeno 15 minuti. Essiccandosi sulla pelle, esplicano le loro azioni rassodanti e snellenti.

Una pelle sana e tonica e quasi sempre ben idratata. Il modo migliore per ottenere la giusta idratazione è bere tanta acqua, almeno due litri al giorno. Quindi, non trascurare questo aspetto e, nel caso, correggi qualche cattiva abitudine.

Infine, non possiamo non menzionare i benefici derivanti dall’utilizzo di creme specifiche. Ce ne sono tante appositamente studiate per rassodare l’interno coscia. Molte di esse sono a base di acido ialuronico, che favorisce il rinnovamento cellulare.

Se segui con costanza questi pochi consigli che ti abbiamo dato, dirai addio al tuo interno coscia flaccido e cadente. Fidati di noi!