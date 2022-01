Caos post natalizio? 3 step e rimetti tutto in ordine senza impazzire!

La tua casa è un vero caos post natalizio a causa delle feste appena terminate? Ecco come rimediare velocemente e senza stress.

Finite le feste di Natale capita spesso di guardarsi intorno e di rendersi conto di come la casa sia un tripudio di luci e di elementi a festa ma anche di un incredibile caos.

Durante le feste, è infatti normale accantonare per un po’ l’idea di mettere in ordine. Spesso ci si limita a spostare gli oggetti da una parte all’altra, si accantonano i doni ricevuti in un angolo e ci si limita a rimandare a dopo la Befana ogni pensiero a riguardo.

Cosa fare, però, se una volta giunto il momento di pensarci ci si trova nel panico per via del caos post natalizio? Per fortuna esistono diverse soluzioni pratiche che possono aiutare in tal senso e che riporteranno la casa nel suo normale ordine in men che non si dica.

Caos post natalizio: come rimettere tutto in ordine senza stress

Che si rientri tra coloro che tolgono gli addobbi subito dopo la Befana o tra chi preferisce darsi del tempo e goderne ancora un po’, c’è una cosa sulla quale non si può transigere e questa è il caos post natalizio nel quale ci si trova a vivere persino bene per qualche giorno ma che ad un certo punto inizia ad essere di troppo.

Se la voglia di mettercisi dietro è poca ma si desidera al contempo trovare una soluzione, oggi abbiamo la risposta giusta. Scopriremo infatti alcuni modi di far ordine velocemente e senza troppi pensieri.

Differenziare il caos nelle scatole. Se il caos crea fastidio ma il pensiero di pulire e sistemare tutto è ancora peggio, si può optare per prendere due grandi scatole nelle quale inserire tutto ciò che è in disordine. Basta differenziare le stesse tra quella delle cose da buttar via e quella delle cose da rimettere al loro posto. Eliminata la prima la casa avrà già un aspetto migliore e ciò aiuterà la mente a trovare lo spazio e le risorse per concentrarsi sulla seconda.

Sistemare dolci e avanzi delle feste. Spesso a creare confusione solo i dolci che avanzano dalle feste. Tra panettoni, pandori, datteri, frutta secca, torroni e altre leccornie, lo spazio in dispensa non basta mai e si finisce con il riporre tutto dove capita. Ciò genera ovviamente un grande disordine che si può però ovviare scegliendo una destinazione precisa a tutto ciò che è natalizio. Si può optare per una scatola colorata dove chiudere il tutto e da posare su un tavolo in modo da renderla sempre pronta all’uso (cosa da evitare se si è a dieta). In alternativa si può far spazio su una mensola o su un posto che si reputa idoneo e posizionare lì tutti i dolciumi da finire.

Dedicarsi ai regali. Chi ha ricevuto dei regali ancora in giro per casa può scegliere un pomeriggio per dedicarvisi. E tutto al fine di goderseli al meglio per poi trovare loro il posto giusto. Metterli in ordine contribuirà a far sparire il senso di disordine e aiuterà a vivere la casa in modo decisamente migliore.

Spesso, quando ci si trova improvvisamente nel disordine, si finisce con il sentirsi stanchi e provati da questa presenza ingombrante. Affrontarla a piccoli passi si rivela quindi il modo migliore per riappropriarsi dei propri spazi e tutto senza inutili fonti di stress.

Un passo alla volta ci si troverà infatti di nuovo in una casa piacevole da vedere. Una casa resa più bella da ciò che rimane ancora del Natale ma, sopratutto, in perfetto ordine.