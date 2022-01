Elodie è alle Maldive, e sfoggia dei look da far invidia! Copiamola!

Elodie è alle Maldive, e oltre a godersi del meritato relax, ci regala outfit incredibili! Vediamo i look pubblicati da Elodie alle Maldive e copiamola!

Il 2021 è stato un anno ricco di emozioni per tutti, ma sicuramente lo è stato per lei, Elodie. Da quando ha partecipato al talent Amici di Maria de Filippi, nel 2015, la cantante romana può vantare di aver raggiunto traguardi importanti, e di avere aggiunto al proprio curriculum lavori che pochi possono vantare. Ciò che più ci colpisce di Elodie è che nell’ultimo anno ha sviluppato un senso della moda e un’estetica del tutto originale e personale, ed è proprio questo che amiamo del fashion: originalità e unicità! Allora perché non vediamo i suoi ultimi outfit, li studiamo dal punto di vista stilistico, e li riproponiamo, a modo nostro? Ecco il look di Elodie alle Maldive!

Abbiamo iniziato ad amare Elodie già dai primi istanti in cui l’abbiamo vista sul palco del talent Amici di Maria De Filippi. Con i suoi capelli corti rosa, i suoi occhi grandi e vispi, e una voce magnetica e soul, ci ha ammaliati.

Era chiaro già da subito che sarebbe diventata una diva della musica e del fashion italiano, ma non avevamo la minima idea di quello che il futuro le avrebbe donato. E forse neanche lei.

Possiamo sicuramente dire che il 2021 per Elodie è stato un anno fortunato e ricco di emozioni, dal punto di vista sentimentale e lavorativo.

La abbiamo vista al fianco di Amadeus nella conduzione del Festival della canzone italiana di Sanremo, la abbiamo vista condurre una puntata de Le Iene, è brand ambassador di Bulgari, e ha vantato collaborazioni importanti, come quella con H&M per la linea I am The Future. Per non parlare dei successi dal punto di vista musicale: il nuovo singolo Vertigine e il feat, con Rkomi, La coda del diavolo.

Ma questa è una guida di stile, ed è di moda che parleremo oggi. Nello specifico del look estivo sfoggiato da Elodie alle Maldive che tutte dovremmo avere.

Elodie alle Maldive in un look estivo tutto da copiare!

Siamo a Gennaio e già pensiamo all’estate? Certo, perché non possiamo farci trovare impreparate!

Elodie sul proprio profilo Instagram ha pubblicato delle foto in cui si mostra sotto il sole cocente delle Maldive, in outfit semplici ma sempre azzeccati.

Uno dei look di Elodie che ha fatto impazzire il web è stato quello composto da un semplice abito/copricostume aderente base bianca con fantasia fiorata sui toni del rosso, dal quale si intravedeva il costume bianco.

La fantasia fiorata sarà una delle fantasie ancora in voga per l’estate 2022 e gli abiti aderenti lunghi sotto il ginocchio, stile anni 2000, saranno il MUST- HAVE della nuova stagione.

Allora perché non anticiparci e creare un look estivo in stile Elodie?

Come possiamo fare? Con i capi di SheIn!

Ho selezionato per voi un abito con bratelline, base bianca con fiori rossi, simile a quello indossato alle Maldive da Elodie. Lo potete acquistare su SheIn, al prezzo irrisorio di € 7,00.

In più ricordatevi che in tutti i negozi italiani in questo momento ci sono i saldi invernali, e perché non acquistare capi per la prossima stagione, e farli vostri a prezzi scontanti?

