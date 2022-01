Le scarpe da acquistare con i saldi invernali: devi assolutamente averle!

Le scarpe da acquistare con i saldi invernali sono comode, calde e di super tendenza! Se ami seguire le tendenze questo è il momento giusto per farlo! Scegli il modello di scarpa più trendy e acquistalo, con i saldi invernali!

Da ieri 5 gennaio in quasi tutte le regioni italiane sono iniziati i saldi invernali, il famoso periodo di sconti stagionali in cui noi tutti possiamo decidere di acquistare quel capo che abbiamo sempre desiderato, ad un prezzo più basso. Oggi infatti parleremo dei saldi invernali, e nello specifico del modello di scarpa da acquistare assolutamente durante questo periodo. Parleremo non proprio di un modello, ma di un brand, molto conosciuto per la sua peculiarità, e adesso protagonista principale degli outfit street style più trendy. Di quale brand stiamo parlando? E quale scarpa bisogna acquistare durante i saldi invernali? Leggiamolo insieme!

La abbiamo vista indossata da Chiara Ferragni, da Gigi Hadid, da Giulia de Lellis e da Emily Ratajkowski, e ognuno di loro con uno stile e look pazzesco. Di quale scarpa stiamo parlando?

Il modello di scarpa in questione, protagonista della guida di stile di oggi targata CheDonna, è del brand UGG.

Non ne avete mai sentito parlare? Scopriamo insieme il perché non dobbiamo farci sfuggire questa scarpa con i saldi invernali!

Scarpe da acquistare ai saldi invernali? UGG! Ecco i look più trendy del momento!

Classy, sporty o street-style, l’importante è che ai piedi ci siano solo UGG!

Le scarpe UGG nascono dalla mente brillante di un surfista australiano nel 1978, che fonda il marchio nella California del Sud. Nate all’inizio come scarpe rivolte ai surfisti, diventano dalla metà degli anni ’80 il top della moda newyorkese, e riempiono le pagine dei magazine di moda più accreditati. Da allora nessuna amante della moda che si rispetti ha potuto evitare di avere almeno un paio di scarpe UGG nella propria scarpiera.

Ma perché hanno avuto questo successo? Grazie al design semplice e alla comodità estrema. La peculiarità delle scarpe UGG è la pelliccia interna, che dona una sensazione confortevole a chiunque le indossi.

Il modello da prediligere è il Classic Mini II, ossia lo stivaletto basso alla caviglia. Ma di tendenza è anche il modello sabot, e la ciabatta, da indossare con calzino colorato a vista, come dice la moda street style.

Come indossarli nel nostro outfit? Con jeans larghi taglio boyfriend, oppure con pantaloni di lana a zampa d’elefante. Da chiudere con il vostro maglione in lana preferito e il cappotto montone, preferibilmente ecologico.

Sul sito ufficiale UGG potete trovare tutta la collezione a prezzi scontati, e considerati i prezzi di partenza non proprio bassi, riuscire a trovarli scontati è una vera fortuna.

Ricordiamoci anche di non cadere nella trappola dei saldi invernali, ossia di non comprare compulsivamente tutto ciò che troviamo nei nostri negozi preferiti, ma di scegliere ciò che veramente ci serve.

LEGGI ANCHE: Saldi invernali! Ecco come acquistare senza prendere fregature!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sulle scarpe più trendy del momento da acquistare rigorosamente con i saldi invernali!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, e non solo!