Giovanna Civitillo è una delle showgirl e ballerine più conosciute in Italia. Oltre ad essere la moglie del noto conduttore Amadeus, la bella Giovanna ha dimostrato il suo innegabile talento nella danza ricoprendo il ruolo di ballerina nel programma L’Eredità. Ma cosa faceva Giovanna Civitillo prima dell’Eredità?

Giovanna Civitillo è stata una delle ballerine più note del programma di successo L’Eredità. Dal 2002 al 2006 ha fatto parte del corpo di ballo e in questo periodo lei e Amadeus hanno iniziato la loro relazione sentimentale, più precisamente dal 2003. Ma cosa faceva Giovanna prima di raggiungere il successo?

Che cosa faceva Giovanna Civitillo prima del successo?

Giovanna è originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre del 1977. Quando è molto piccola, alla tenera età di nove anni, si appassiona al mondo della danza classica e moderna, e decide di intraprendere gli studi presso l’Accademia di Arte e Spettacolo vicino al luogo in cui vive.

Nel frattempo, prende parte a diversi concorsi nazionali ed internazionali e ottiene diversi premi e riconoscimenti. Questi successi la convincono di aver scelto il giusto percorsi di vita.

Nel 1996 inizia a muovere i primi passi in televisione, partecipando come ballerina a diversi programmi sia in Rai che in Mediaset come “Carramba! Che sorpresa”, “Domenica In” e “Ciao Darwin”, nonché del Bagaglino.

Dalla relazione con Amedeus, nel 200 nasce il suo primo figlio, Josè Alberto. Per Amadeus si tratta invece del secondo figlio: il noto conduttore ha infatti un’altra figlia, Alice, nata da una precedente relazione. Poco dopo la nascita del piccolo José, Giovanna Civitillo e Amadeus si uniscono in matrimonio con rito civile (qualche anno dopo si sposeranno anche in chiesa).

Dopo la nascita del figlio, Giovanna decide di ritirarsi momentaneamente dal mondo dello spettacolo per dedicarsi totalmente al figlio. Il suo ritorno in televisione avviene solo nel 2015-2016, quando appare come personaggio del “Minimondo” ad “Avanti un Altro”, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.