Giovanna Civitillo chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Giovanna Civitillo chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della showgirl tanto amata dagli italiani.

Giovanna Civitillo è una showgirl e ballerina italiana, moglie di Amadeus. E’ nata a Vico Equense in provincia di Napoli il 09 settembre 1977, sotto il segno della Vergine. La Civitillo con Giovanni Vernia e Valeria Graci condurranno “PrimaFestival”, l’anteprima dedicata alla kermesse canora.

Giovanna Civitillo come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è molto attiva sui social network. Giovanna Civitillo e Amadeus hanno un profilo unico che gestisce lei.

Giovanna Civitillo: vita privata

Giovanna Civitillo nasce il 09 settembre 1977 a Vico Equense, una bellissima cittadina della costiera sorrentina in provincia di Napoli, sotto il segno della Vergine, proprio come la sua metà. La Civitillo è una ballerina e showgirl molto conosciuta dal pubblico che ha conquistato il cuore del conduttore Amadeus. Sin da piccola la show girl ha dimostrato al sua passione per la danza, infatti con lo studio l’ha perfezionata.

La sua relazione con Amadeus inizia nel 2003, durante la realizzazione del programma “L’eredità”. La Civitillo lavorava come ballerina al programma e da lì è iniziato questo amore, un legame forte con il conduttore televisivo. Il loro amore così forte li fa convolare a nozze il 12 luglio del 2009, in seguito alla nascita del loro figlio Jose Alberto, avvenuta il 18 gennaio. Ma nel 2019, dopo 10 anni la coppia si sposa in chiesa a Roma per giurarsi amore eterno per la seconda volta. La coppia essendo molto credente desiderava tantissimo consacrare il loro amore, ma senza l’annullamento del precedente matrimonio religioso di Amadeus non potevano.

La coppia vive a Roma con il piccolo Josè, ma spesso la famiglia si allarga, con l’arrivo di Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus, nata dall’amore con Marisa Di Martino. La figlia di Amadeus vive a Londra ma quando può raggiunge l’Italia per stare con la famiglia.

La showgirl e Amadeus sono una coppia molto affiata e unita sempre di più con il passar del tempo. Il legame che unisce la coppia è di dominio pubblico, ma la Civitillo lo ribadisce pubblicamente su Instagram: “dire…forse non ti dico mai abbastanza che Uomo meraviglioso sei❤ e adesso… lo faccio pubblicamente”..

La ballerina ha affermato che è lei è molto più social rispetto ad Amadeus, motivo per cui hanno un unico profilo Instagram, seguito dalla Civitillo. Infatti sui social, la coppia ama condividere la loro quotidianità, proprio su Instagram hanno dato il benvenuto a Kira un cucciolo di Boston terrier. Il piccolo amico a quattro zampe ha conquistato il cuore di tutti.

Giovanna Civitillo: carriera

La sua carriera televisiva inizia nel 1996 prima di legarsi sentimentalmente con Amadeus. La Civitillo ha lavorato come ballerina in diverse trasmissioni televisive, prima a Fantastica italiana (1997) per poi arrivare a Carramba! Che sorpresa (1998). Ma il suo successo continua con “Beato tra le donne” (1999), “Domenica in” (2001).

Invece dal 2002 al 2006 è stata la fianco di Amadeus nel programma “L’eredità” in onda su Rai Uno, sempre nel ruolo di ballerina e valletta. Nel 2004 la showgirl è stata ospite in diverse trasmissioni come “I raccomandati” condotto da Carlo Conti, e “La grande notte del lunedì sera” condotto da Simona Ventura.

Dalla Rai è passata a Mediaset nel 2006 insieme la marito e l’affiancato nel programma di quiz “1 contro 100”. Ma la ballerina non mai lasciato la danza, la sua passione e ha aperto anche diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Giovanna Civitillo ha partecipato al programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro!” su Canale 5 nel 2015-2016.

La showgirl è stata al fianco di Amadeus nella scorsa edizione di Sanremo, l’ha sempre accompagnato, ma quest’anno prenderà parte insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci al “PrimaFestival”, un programma che precederà Sanremo.