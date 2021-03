Giovanna Civitillo, in un’intervista, svela il segreto dell’amore con Amadeus che dura da quasi vent’anni coronato dal matrimonio e un figlio.

Giovanna Civitillo e Amadeus si amano esattamente come il primo giorno. Sono passati anni da quando i due s’innamorarono lavorando nel programma di Raiuno “L’eredità” ed oggi non solo si amano ancora di più, ma quell’amore è stato coronato dalla nascita di un figlio, Josè, e dal matrimonio.

Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021 e Giovanna Civitillo che conduce PrimaFestival insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci, formano una delle coppie più belle, solide e affiatate del mondo dello spettacolo, ma qual è il segreto della loro unione? A svelare tutto è proprio la Civitillo.

Giovanna Civitillo: “Io e Amadeus condividiamo tutto”

Giovanna Civitillo è sempre accanto al marito. Dopo averlo seguito a Sanremo lo scorso anno, seduta in prima fila insieme al figlio Josè, quest’anno sta facendo lo stesso anche se non può farlo direttamente dal Teatro Ariston, senza pubblico a causa della pandemia. Quella tra la showgirl e il conduttore è un’unione vera, importante il cui segreto è stato svelato da Giovanna in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna.

“Cosa ci tiene insieme dopo tanto tempo? Quello che ci unisce da sempre. Dopo quasi vent’anni è come se fosse sempre il primo giorno. Stiamo proprio bene insieme, condividiamo tutto. La passione del primo giorno”, ha raccontato Giovanna.

La passione e la complicità tra Amadeus e Giovanna non è mai venuta meno. La Civitillo, infatti, confessa di vedere negli occhi del marito lo stesso sguardo di anni fa quando si fidanzarono.

“Non è il nostro caso, al di là di periodi come questo in cui siamo molto assorbiti dal lavoro. La scossa in privato? Gliela faccio quando non c’è José a casa. Lui non vuole la mamma sensuale. La cosa bella è che Ama mi guarda ancora come mi guardava allora”, aggiunge ancora.

Un amore bello e vero che piace ai fan che amano seguire la coppia su Instagram dove Giovanna, spesso, condivide foto con Amadeus come quella che vedete qui in alto pubblicata il giorno di San Valentino.