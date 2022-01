Saldi invernali! Ecco come acquistare senza prendere fregature!

Saldi invernali! Da oggi 5 gennaio è possibile acquistare nei nostri negozi preferiti e online con gli sconti stagionali! Ma fate attenzione a non prendere fregature e a non fare acquisti sbagliati! Ecco la guida targata CheDonna!

In Sicilia e Basilicata dal 2 gennaio, in Valle d’Aosta dal 3, e i tutte le altre regioni dal 5. Che cosa succede? Iniziano i saldi invernali! Con qualche differenza in alcune regioni, come nel Trentino Alto Adige, l’Italia si prepara ad aprire i propri negozi per i classici saldi invernali. Chi di noi non ha mai atteso i saldi per acquistare quel cappotto troppo costoso, o quelle scarpe belle ma superflue? Esatto, perché i saldi servono proprio a questo: ad acquistare il necessario, ma anche il superfluo. I periodi di sconti sono una tentazione per tutti, e senza una guida rischieremo molto facilmente di fare acquisti errati. Non abbiate paura, ci siamo noi di CheDonna che vi guideremo durante gli acquisti dei saldi invernali, senza cadere nella trappola!

Durante i periodi di saldi noi tutti ci possiamo distinguere in tre categorie:

Noi amanti della moda che amiamo sperimentare e giocare con i capi, creare outfit sempre nuovi e osare con la creatività. Per fare ciò gli abiti che possediamo nel nostro guardaroba, già un’infinità, non sono mai abbastanza, per questo ogni periodo di sconti è buono per acquistare capi nuovi.

Siamo che dell’idea “pochi ma buoni”, nel senso che preferiamo acquistare un capo costoso, ma di qualità, che duri nel tempo.

Non abbiamo necessità di nulla, ma ci piace tutto, e quindi acquistiamo compulsivamente!

Ecco tre tipologie di persone ai saldi, tutte pronte a prendere il primo abbaglio!

Purtroppo è così, quando leggiamo la parola “saldi” dentro di noi scatta una specie di pulsantino interno, che spesso ci fa perdere la lucidità, ci fa prendere dalla foga e ci fa fare acquisti sbagliati.

Per questo motivo oggi ci siamo noi, per guidarvi ed aiutarvi a fare gli acquisti giusti durante questi giorni di saldi invernali! Scopriamo insieme tutti i segreti!

Saldi invernali: guida all’acquisto! Guarda, valuta, rifletti, e poi acquista!

Quante volte siete arrivate in cassa con talmente tanti vestiti in mano che avete dimenticato cosa avete scelto?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo gli step necessari per evitare di cadere nella trappola della fregatura durante gli acquisti ai saldi invernali:

decluttering: il primo step da fare prima di acquistare è dare una sistemata al nostro armadio. Vediamo i capi rovinati, da sostituire, quelli che ci mancano, e quelli che invece abbiamo in abbondanza tendenze: se seguiamo la moda e vogliamo rimanere al passo con le tendenze, quale migliore momento dei saldi invernali per acquistare quel capo più costoso? Quindi, prima di entrare nel primo negozio che vi capita e acquistare a scatola chiusa, fate un giro sul web, e confrontate i prezzi! Se ad esempio volete acquistare un capo moda, come può essere il cappotto teddy colorato, cercatelo nei siti web dei vostri negozi preferiti, e scegliete quello più conveniente! occhio ai furbetti: molti negozi, soprattutto le grandi catene, utilizzano i periodi di saldi per riproporre a prezzi più bassi capi delle collezioni passate. Si può fare, ma non è il massimo. Quindi fate attenzione: se state per acquistare ai saldi invernali un capo estivo tenete a mente che può essere della collezione passata. evitate il primo giorno dei saldi: fare shopping con la confusione e con i camerini prova pieni di persone in fila in attesa è una delle cose peggiori, che potrebbe farti fare acquisti sbagliati. Evitate il primo giorno dei saldi, e andate a fare i vostri acquisti dopo qualche giorno. Avrete il negozio ordinato, troverete le taglie più facilmente e vi divertirete. In più, ricordate che, nella maggior parte delle grandi catene, dopo un paio di settimane dall’inizio dei saldi, i prezzi subiscono un ulteriore ribasso. acquistate il necessario: in un epoca di consumismo e di dipendenza dai social media, viviamo tutti nel costante bisogno avere tante cose, più di quelle di cui abbiamo veramente bisogno. Quindi prima di uscire di casa fate una lista di ciò che volete acquistare e proponetevi un budget massimo da spendere. In questo modo eviterete di spendere soldi inutilmente!

LEGGI ANCHE: Armadio disordinato? È arrivato il momento perfetto per fare ordine!

Adesso cosa fare? Decluttering e lista della spesa, si va a fare shopping, con i saldi invernali!