Ecco cosa mangia la donna più anziana del mondo: la sua dieta

Il 2 gennaio la donna più anziana al mondo ha spento 119 candeline: ecco la sua dieta, scopriamo cosa mangia per essere così longeva.

La donna più anziana del mondo ha spento 119 candeline il 2 gennaio ed è sopravvissuta a ben 3 epidemie, due guerre mondiali e un tumore. Si chiama Kane Tanaka ed è giapponese, nata nel lontano 1903 a Fukuoka in Giappone.

Quando siamo di fronte a questi miracoli della natura la domanda sorge spontanea. Cosa mangerà questa longeva signora? Quali saranno le sue abitudini e il suo stile di vita? Del resto sono quesiti che un po’ tutti si pongono quando ci si trova davanti a una persona centenaria.

E allora non resta che scoprire la dieta della donna più anziana al mondo, cosa mangia, come trascorre le sue giornate. Insomma andiamo a conoscere tutti i segreti della sua longevità.

Ecco la dieta della donna più anziana al mondo

Ha spento ben 119 candeline e a giudicare dalle immagini trasmesse in tutto il mondo, Kane Tanaka sembra essere ancora in forma. Per il suo compleanno non si è certo tirata indietro di fronte a una fetta di torta alle fragole.

È così che alla veneranda età di 119 anni, compiuti lo scorso 2 gennaio, la donna più anziana al mondo si è mostrata al pubblico. Di origini giapponesi, l’anziana donna è la terza persona più longeva della storia dopo la francese Jeanne Calment vissuta per ben 122 anni e la statunitense Sarah Knauss, vissuta per 119 anni.

Ma chi è Kane Tanaka? La donna più anziana del mondo è una vera e propria sopravvissuta visto che è riuscita a superare ben 3 epidemie tra cui la spagnola tra il 1918 e il 1920, la sars nel 2004, e il Covid-19.

Non solo la longeva signora è sopravvissuta anche a due guerre mondiali e agli effetti della bomba atomica di Nagasaki ma anche ad un tumore al colon che l’ha colpita all’età di 103 anni. Insomma non cose da poco.

E tutt’ora la donna gode di buona salute e si dice che occupi il suo tempo giocando a Othello nella casa di cura dove risiede e dove si dedica anche a brevi passeggiate nei corridoi della struttura stessa. Tra i suoi hobby, inoltre, troviamo la calligrafia e i calcoli.

Ma la domanda che un po’ tutti quanti si pongono è: cosa mangia la donna più anziana del mondo? Segue una dieta specifica? Scopriamolo subito.

Stando a quanto si legge sull’Ansa l’anziana signora si nutre di riso, pesce e zuppa, oltre a bere molta acqua. Un regime alimentare che segue, però, dall’età di 112 anni. Nonostante la veneranda età ha ancora un forte appetito e adora i dolci. Beve tre lattine al giorno di caffè in scatola (e chi legge i Manga sa cosa significa), e poi bevande nutrizionali e bevande gassate.

Infine, per lei la famiglia significa tutto, ma il suo vero segreto di longevità è dormire sonni tranquilli.

Ecco svelati allora i segreti di longevità di Kane Tanaka, ma di sicuro la genetica, con questa anziana signora, ha fatto la sua parte.