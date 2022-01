Antonella Clerici, incredibile trasformazione: com’era all’inizio della carriera

Antonella Clerici è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era agli inizi della sua carriera? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici più amate dal piccolo schermo degli italiani. Tant’è che ogni giorno, attraverso la conduzione del suo E’ sempre mezzogiorno, riesce a collezionare veri e propri ascolti record, restituendo a Rai 1 la preferenza dei telespettatori in quella fascia oraria. Preferenza che per qualche tempo aveva perso.

La Clerici è riuscita a far riconquistare alla rete le preferenze dei telespettatori, riuscendo a portare al successo anche The Voice, il talent che da noi non era mai riuscito a decollare ma che grazie alla sua conduzione, e a un format leggermente differente, è riuscito a conquistare proprio tutti.

La conduttrice vanta una grossa esperienza sul mezzo televisivo, confermandosi come una delle professioniste del settore, ma ricordate com’era Antonella Clerici da giovane quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo? Ecco com’è cambiata la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno durante il corso di questi anni.

Com’è cambiata Antonella Clerici dopo il successo in tv

Antonella Clerici ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani da giovanissima e nonostante oggi sia uno dei volti di maggior successo legato all’intrattenimento e al mondo della cucina, i suoi inizi sono stati del tutto differenti rispetto ai programmi che è solita condurre oggi.

Pensate che la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha iniziato a lavorare con programmi relativi al mondo dello sport e del calcio, qualcosa di completamente differente rispetto ad oggi. Fin quando non ha scelto di mettersi alla prova con qualcosa che non apparteneva affatto alle sue corde e al suo mondo: la cucina.

Antonella, infatti, scelse di accettare la sfida de La Prova del cuoco, portando per la prima volta sul piccolo schermo degli italiani la cucina. Questo programma, infatti, che ha fatto la storia della televisione come uno di quelli di maggior successo mai trasmessi da mamma Rai, in quanto è stato in assoluto il primo del suo genere per poi lanciare una tendenza che è stata imitata e riproposta anche dalle altre reti.

Ma passiamo ai look proprio da Antonella Clerici durante il corso di questi anni. Ai suoi esordi, la conduttrice era solita piastrare i suoi capelli, proponendo un’acconciatura liscia per poi scegliersi di mostrare la sua chioma al naturale, diventando iconica con i suoi ricci biondi.

I suoi outfit inizialmente erano molto semplici per poi fare spazio a quelli più eccentrici, come ad esempio quelli proposti al Festival di Sanremo. Oggi, invece, ha optato per capi più minimal ed eleganti che non fanno altro che esaltare tutta la sua bellezza, altro elemento fondamentale che le ha permesso di fare breccia nel cuore di milioni di italiani.

Antonella Clerici in questi anni si è confermata essere non solo una brava conduttrice, ma anche un’icona di stile.