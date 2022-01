Trucchi per dimagrire più in fretta dopo le feste con dieta e allenamento

Dopo le feste è tempo di rimettersi in forma: ecco i trucchi per dimagrire più in fretta con dieta e allenamento.

Archiviate le feste è finalmente giunto il momento di pensare a noi stessi e alla nostra linea. Dopo i bagordi di Natale e Capodanno e per concludere la Befana, è tempo di dieta e allenamento.

Rimettersi in forma dopo aver mangiato più del solito è buona norma, sia per una questione di salute, in quanto l’organismo è stato sottoposto a stress, specie gli organi interni che hanno dovuto fare gli straordinari, ma anche per un discorso estetico.

Cibo e alcol in grandi quantità hanno messo a dura prova il nostro corpo e allora adesso dobbiamo correre ai ripari, anche perché se vogliamo dimagrire è bene farlo in maniera corretta. Scopriamo i trucchi per dimagrire più in fretta dopo le feste.

Ecco i trucchi per dimagrire più in fretta dopo le feste

Quando decidiamo di dimagrire dobbiamo partire dal presupposto che servono pazienza e sacrifici. Dimagrire richiede infatti tempo e qualche sforzo, ecco perché se vogliamo farlo più in fretta possiamo ricorrere a dei piccoli trucchi.

Dopo le feste è obbligatorio pensare a rimettersi in forma. Disintossicarsi di tutti i bagordi fatti, e iniziare a seguire uno stile di vita più sano che preveda dieta e allenamento. E allora conoscendo qualche piccolo espediente riusciremo a smaltire più in fretta i chili accumulati.

In particolare tutti noi vorremmo ottenere risultati nel minor tempo possibile ma questo dipende da tutta una serie di fattori tra cui età e stato fisico. Di certo c’è che possiamo aiutare il nostro corpo nell’impresa utilizzando qualche piccolo espediente.

Ad esempio assumendo più proteine e contemporaneamente aumentando l’intensità degli allenamenti possiamo perdere più grasso e mettere su più muscoli. Un’indicazione di base che occorre però valutare insieme ad un nutrizionista, anche perché è bene evitare di sottoporsi al fai da te.

Dovremo inoltre porre un occhio più attento alle calorie ed evitare di assumere cibi raffinati. Quindi al posto del pane e della pasta con farine bianche meglio sostituire alimenti integrali che donano un senso di sazietà maggiore e ci permettono di evitare i picchi insulinici.

Anche lo yogurt è ideale per l’introduzione nel corpo di amminoacidi essenziali come la glutammina che serve a produrre le proteine per i nostri muscoli. Specie lo yogurt greco è un alimento adatto quando si pratica esercizio fisico perché ci aiuta nel recupero muscolare.

E ora veniamo a qualche dritta per quanto concerne l’allenamento. Quando vogliamo accelerare il processo di dimagrimento possiamo dare priorità a sviluppare la forza anziché dedicarci ore ed ore ad attività cardio.

Allenamenti dove si sviluppa la forza ci permettono di consumare calorie anche a riposo. Tali workout contribuiscono poi alla formazione dei muscoli che ci aiutano a velocizzare e stimolare il metabolismo.

Tra i segreti però per un buon allenamento non dimentichiamo il riposo che deve essere rispettato per almeno un giorno alla settimana. E un altro segreto è non allenare lo stesso gruppo muscolare, ad esempio le gambe o gli addominali, in modo troppo intenso per due volte nell’arco di tre giorni. Questo perché dobbiamo dare ai muscoli il tempo necessario per recuperare.

Un altro segreto sta nel cambiare i tipi di allenamento, dopo un mese e mezzo o due, massimo tre, meglio variare l’allenamento. Questo significa cambiare gli schemi, le ripetizioni, i tipi di lezione che facciamo altrimenti il corpo si adatta e non riesce più a migliorarsi.

Con questi semplici trucchi possiamo tornare in forma più in fretta dopo le feste.