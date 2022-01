Da Amici a Sanremo: ecco com’è oggi la vincitrice del talent più amato

Da Amici di Maria De Filippi fino al palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Ecco che fine ha fatto la vincitrice del talent più amato.

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi storici del piccolo schermo degli italiani che durante il corso della sua messa in onda ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Molti sono riusciti ad imporsi nel loro settore di appartenenza, altri invece non sono stati così fortunati sparendo poco dopo il boom iniziale.

Altri ancora, invece, sono riusciti a raggiungere grandi obiettivi come quello di esibirsi su un palco prestigioso come quello dell’Ariston al Festival di Sanremo per poi prendere parte ad altri interessanti progetti. E’ il caso della cantante Debora Iurato che ha partecipato, e vinto, l’edizione del talent show di Maria De Filippi andata in onda del 2014.

Di quel momento di strada ne ha fatta la cantante, ma da qualche tempo non si vede più sul piccolo schermo degli italiani, così i telespettatori si sono chiesti che fine ha fatto Deborah Iurato dopo Amici di Maria De Filippi?

Deborah Iurato dopo Amici di Maria De Filippi e Sanremo: com’è diventata oggi

Deborah Iurato, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, riuscendo fin da subito a fare breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori che da quel momento non l’hanno mai più abbandonata durante il corso della sua carriera.

Carriera che le ha dato anche grandi soddisfazioni in quanto è riuscita a partecipare al Festival di Sanremo in coppia con Giovanni Caccamo, ma non solo. Durante il corso della sua carriera è stata selezionata anche da Carlo Conti per Tale e Quale Show, dove è riuscita ad aggiudicarsi anche la coppa del torneo.

Da quel momento in poi però l’ex vincitrice di Maria De Filippi è sparita dal piccolo schermo degli italiani e alcuni telespettatori si sono chiesti che fine abbia fatto dopo il successo in tv. Deborah Iurato oggi continua con la professione di cantante. In quanto, nonostante non appaia in tv, continua a lavorare come cantante pubblicando singoli e progetti musicali.

Insomma, nonostante non appia sul piccolo schermo degli italiani, non ha mai lasciato la sua carriera musicale, continuando ad andare avanti per la sua strada e nel suo percorso, arrivando dritta al cuore dei suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata fin dal suo esordio nel talent show più amato degli italiani che le ha permesso di trovare il successo e di far conoscere non solo se stessa ma anche il suo incredibile talento che ancora oggi riesce a scaldare i cuori dei suoi ascoltatori.

Deborah Iutato dopo Amici è riuscita a trovare il suo posto nel mondo della musica e non è detto che non potremmo rivederla ancora una volta sul piccolo schermo nostrano, che quasi dieci anni fa ormai le ha permesso di poter fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo.