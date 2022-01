GF Vip, gli altri vipponi non hanno chance: il primato resta suo!

By

Al GF Vip tutti gli altri concorrenti di Alfonso Signorini non hanno alcuna chance. Il primato nella casa resta sempre e soltanto il suo!

Il GF Vip non si ferma mai! Questa sesta edizione del reality show di canale 5, guidata per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani e come ogni puntata che si rispetti avremo l’esito del televoto.

Una puntata ricca di colpi di scena quella che aspetta questa sera i telespettatori. Prima tra tutti il ritorno di Laura Freddi che anche per questa sera prenderò il posto di Sonia Bruganelli che, salvo imprevisti, dovrebbe fare il suo ritorno a partire da lunedì prossimo. Ovviamente si parlerà anche dell’acceso scontro tra Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassiè e scopriremo se la cantante verrà punita o meno dalla produzione a causa delle frasi razzista pronunciate negli scorsi giorni nei confronti della sua compagna di viaggio.

L’impazienza però è tanta è quindi ci siamo chiesti: chi sarà questa volta il preferito del pubblico? Per rispondere a questo quesito abbiamo posto la domanda ai nostri lettori e i risultati non sono tardati ad arrivare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ stata una protagonista del GF Vip, ma sapete dove vive Antonella Elia?

Televoto GF Vip: i vipponi non hanno scampo, la spunta sempre lei!

Prima di rivelare il risultato del nostro sondaggio, ci sono alcune precisazioni doverese da dover fare. La prima è che non ha alcuna valenza ai fini del Grande Fratello Vip. In quanto l’unico responso valido ai fini del programma è il televoto ufficiale lancio da Alfonso Signorini lunedì scorso.

Questa classifica è stata redatta con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio. Ogni posizione, tra l’altro, è stata stilata mediante una media dei voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Laura Freddi nel cast fisso del GF Vip? La richiesta è chiara: non ci sono dubbi

Detto ciò vediamo chi è il preferito degli utenti della rete che hanno scelto di esprimere la propria preferenza in questo sondaggio, che conferma ancora una volta il successo ottenuto da una vippona. All’ultimo posto troviamo una delle protagoniste indiscusse di quest’anno: Soleil Sorge.

O la si ama o la si odia, ma una cosa è certa: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non resta affatto indifferente e senza di lei quest’anno sarebbe stato tutto decisamente più noioso. Al secondo posto, invece, troviamo la new entry Nathalie Caldonazzo che nonostante sia arrivata da poco è riuscita a sconvolgere tutte le dinamiche tra i concorrenti storici, mandando su tutte le furie anche Katia Ricciarelli con cui ha discusso in svariate occasioni.

Al primo posto troviamo ancora una volta Carmen Russo che durante il corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip ha confermato lo stretto legame che la unisce al pubblico del piccolo schermo degli italiani. Un vero successo per la showgirl che si conferma essere sempre ai primi posti tra le preferenze dei telespettatori.