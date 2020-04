Il contouring makeup giusto per ogni viso -VIDEO

Il contouring è una tecnica di makeup in grado di scolpire i lineamenti del viso attraverso la creazione di chiaroscuri. Il contouring giusto per ogni tipologia di viso.

Il potere del makeup è davvero straordinario e la tecnica per eccellenza in grado di regalare al volto di una donna, lineamenti più armoniosi è senza dubbio il contouring. Attraverso l‘applicazione di chiaroscuri infatti, si riesce a scolpire e mettere in luce alcune parti del viso, creando un effetto ottico mirato a migliorarne l’aspetto.

Attraverso questa tecnica di makeup, si potrà alleggerire un naso un poco importante, scolpire un viso piuttosto tondeggiante e mettere in risalto per esempio gli zigomi. Ma scopriamo come eseguire il contouring, quali sono i prodotti giusti e soprattutto la tecnica giusta per ogni tipologia di viso.

Il contouring perfetto per ogni tipologia di viso | come applicarlo | i video tutorials

Il contouring è senza dubbio la tecnica di makeup per eccellenza, quella che dona al trucco l’eccezionale potere di plasmare i lineamenti del viso in modo perfetto e soprattutto personalizzato per ogni tipologia di ovale. I prodotti per eseguire questa tecnica possono essere diversi sia in polvere che in crema ma per le prime sperimentazioni, potranno andare benissimo una terra abbronzante ed una cipria chiara illuminante.

Esistono poi kit di prodotti specifici per il contouring composti da due o più tonalità di base per potersi adattare ad ogni sottotono di pelle. I prodotti in polvere andranno applicati con un pennello da contouring e uno da blush, in particolare le tonalità scure utilizzate per scolpire i lineamenti potranno essere applicate con un pennello dalle setole molto dense e angolato, e i prodotti illuminanti con un pennello da blush molto arrotondato e dalla misura medio piccola, per potersi adattare anche a piccoli punti del viso.

I prodotti in crema invece, potranno essere applicati con una spugnetta in lattice, in silicone o addirittura con le dita. Dovranno essere sfumati in modo curato e naturalmente fissati con un prodotto specifico, anche una polvere di riso trasparente.

Ma scopriamo come eseguire il contouring giusto per ogni tipologia di viso. Tutti i segreti del makeup in esaustivi video tutorial in cui imparare alla perfezione come ottenere la migliore immagine di se stesse.

Il contouring per il viso tondo

Un viso tondeggiante, potrà essere scolpito con la tecnica del contouring. Guance più snelle, zigomi alti e sporgenti e ovale del viso ridotto con l’applicazione delle ombre e delle luci nei punti giusti.

Il contouring per il viso quadrato

Il viso quadrato è caratterizzato da una mascella piuttosto prominente e dall’ovale importante. Ecco come creare un viso più armonioso con la tecnica del contouring.

Il contouring per il viso lungo

Un viso lungo e magro potrà essere reso più dolce e armonioso con il contouring. L’effetto finale saranno dei lineamenti dolci e un ovale più tondo.

Il contouring per correggere mento sporgente e fronte

Un mento sporgente e una fronte importante, potranno essere scolpiti con il makeup. Ecco come applicare le ombre e le luci per ottenere l’effetto desiderato.

Il contouring per il naso

Il naso, croce di molte donne che con il contouring makeup, riusciranno a renderlo più piccolo, più fine, e a scolpirlo con il makeup.

Il trucco, riesce ad essere il miglior alleato delle donne di tutte le età, riuscendo a donare un aspetto curato e ha ‘camuffare’ qualche piccola particolarità del viso, che a volte non si accetta.

