Perché Kate è sempre perfetta? Il segreto che ha imparato dalla Regina

Il segreto di Kate Middleton per essere sempre perfetta? Reinterpretare tutte le regole della monarchia (e riuscirci, al contrario di Meghan)!

Kate Middleton appena compiuto i suoi primi, splendidi 40 anni e ha dimostrato di poter essere un’eccezionale icona della moda. Ha sposato il futuro Re d’Inghilterra ma non è la ragazzina sprovveduta che fu Diana. Ha accettato tutte le moltissime e rigidissime imposizioni dell’etichetta eppure appare sempre spontanea, fresca ed elegante. Come ci è riuscita?

Quando si parla della monarchia inglese è assolutamente impossibile evitare di pensare alla Regina Elisabetta e ai suoi innumerevoli completi formati da abito, cappotto e cappello coordinati.

Allergica a qualsiasi evoluzione della moda, la Regina Elisabetta ha saputo crearsi una “divisa di stato” anche quando non indossa la corona. I suoi coordinatissimi completi dai colori sgargianti sono infatti il suo tratto estetico più riconoscibile, una sorta di costume da supereroe di alta sartoria.

Tutte le altre donne della famiglia reale hanno dovuto reinterpretare lo stile di Elisabetta, sottostando alle stesse regole e allo stesso tempo creando uno stile proprio.

Se Camilla si è sempre sforzata di essere all’altezza (riuscendoci nella maggior parte dei casi), non è più giovane come un tempo. Per questo motivo tutti gli occhi sono puntati su Kate. La Duchessa è diventata la punta di diamante dell’immagine Royals ed è riuscita anche dove Kate Middleton ha fallito miseramente.

Il segreto di stile di Kate Middleton? È tutto nei suoi cappotti

Perché la Regina Elisabetta porta sempre il cappotto durante le sue uscite ufficiali? La risposta è semplicissima: secondo l’etichetta di corte, le donne devono indossare sempre il cappotto e non possono mai toglierlo durante le cerimonie e gli eventi formali.

Togliere il cappotto è considerato un gesto inaccettabile per l’etichetta di corte, e in linea generale molto poco elegante.

La conseguenza diretta di questa regola è che le donne Royal indossano il cappotto in moltissime occasioni, quindi in pratica i loro abiti si vedono molto poco, soprattutto durante il lungo inverno inglese.

Kate Middleton ha risolto il problema nella maniera più intelligente possibile, dimostrando di essere in grado di reinterpretare la tradizione in maniera moderna e super chic.

In pratica, il segreto di Kate Middleton per essere sempre perfetta è di indossare cappottini che sembrano vestiti. Grazie alla sua perfetta figura a triangolo rovesciato, Kate Middleton può contare su spalle larghe e una vita molto sottile.

Per questo motivo la Duchessa può puntare su cappottini dalle spalle strutturate e spesso completati da una cintura che metta in risalto la figura longilinea. Cosa indossa sotto? Non lo sa praticamente nessuno! Indossando un cappotto perfetto Kate non ha praticamente bisogno di indossare nulla di particolare al di sotto di esso. Potrebbe indossare sempre lo stesso tubino nero e non se ne accorgerebbe nessuno!

Un’altra regola dell’etichetta femminile consiste nel portare sempre una pochette, cioè una borsetta da mano, per avere le mani impegnate e non lasciarle “ciondolare” lungo il corpo come se non si sapesse dove metterle.

Anche in questo caso Kate ha dimostrato di essere sempre in grado di gestire perfettamente la sua borsetta, abbinandola al cappotto ma portandola sempre con estrema grazia. Se avesse seguito alla lettera l’esempio di Sua Maestà avrebbe scelto la borsetta da polso, ma evidentemente preferisce differenziarsi (anche perché le borsette di Sua Maestà sono un po’ datate per una giovane donna come Kate).

Nel suo (brevissimo) periodo da working senior royal, Meghan Markle ovviamente si è attenuta all’etichetta di corte (anche perché non aveva scelta) e ha sempre indossato cappotti di vari modelli, evitando accuratamente di sfilarli.

Come si sa, però, Meghan ha sempre avuto grandi difficoltà ad applicare tutte le regole dell’etichetta royal. Non appena ha potuto farlo ha deciso di mettere da parte le regole imparate durante il suo periodo nella Famiglia Reale ed è venuta meno alla regola principale: mai togliere il cappotto in pubblico!

Diversi mesi dopo la Megxit, infatti, Meghan ha partecipato a un evento pubblico insieme a Harry e ha indossato un look tutto in marrone completato da un pesante cappotto color cammello.

A un certo punto la Duchessa di Sussex ha cominciato ad avere molto caldo e ha deciso di togliere il cappotto e portarlo sul braccio (come farebbe qualunque donna normale). Purtroppo però si è trattato di un clamoroso errore di valutazione. Meghan ha fatto una pessima figura con i fotografi, offrendo uno spettacolo che Kate non ha mai dato in tutti gli anni trascorsi al fianco di William.

