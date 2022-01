Viva la pappa con il pomodoro, ma quella vera senza errori

Nelle ricette tipiche regionali ci sono tradizioni tramandate e mai cambiate , con la pappa al pomodoro è così, non provate a cambiarla

Le ricette che arrivano dalla tradizione, quella contadina e quella marinara, sono sempre le più genuine e non tradiscono mai. Come la pappa al pomodoro, un primo piatto che nasce nelle campagne della Toscana e arriva sulle tavole di tutti.

La classica preparazione che nasce dalla necessità di non buttare via niente: pomodori pelati, pane toscano raffermo, aglio, basilico, brodo e una dose generosa di olio extravergine di oliva. Non serve altro ed è già abbastanza ma possiamo sbagliare anche a preparare una ricetta all’apparenza così facile.

Pappa con il pomodoro, la scelta degli ingredienti è importante

La ricetta originale prevede i pomodori bombolini che sono tondi e piccoli. Non vi chiediamo necessariamente di cercarli e trovarli perché non tutti i mercati e supermercati li hanno. Ma in ogni caso devono essere pomodori molto maturi perché la pappa deve risultare con un bel colore rosso acceso.

Quindi se in casa avete pomodori a mezza maturazione, piuttosto aspettate. Il massimo che vi concediamo è la passata di pomodoro, se volete preparare la pappa in inverno ed è quindi complicato trovare pomodori freschi. Assolutamente vietato invece aggiungete il concentrato di pomodoro: in questa ricetta c’entra nulla.

Altrettanto importante è il pane. Serve quello e quindi senza sale, perché la zuppa è già saporita di suo e non ha bisogno di altri ingredienti saporiti. Non deve essere proprio secco, ma solo raffermo, quindi va bene se ha 2-3 giorni, non una settimana. Tutto quello che dovete fare è metterlo ad ammorbidire nel pomodoro, non nel brodo anche se alcuni pensano di usare questa scorciatoia.

Se avete fatto attenzione alla qualità dei pomodori e a quella del pane siete già sulla buona strada. Ma poi non dovere cascare sugli altri ingredienti. La pappa al pomodoro si prepara con l’aglio e solo con quello. Quindi diciamo no allo scalogno, alla cipolla e al porro. Così come diciamo no al soffritto che non è previsto.

E quale brodo dobbiamo usare per una perfetta pappa al pomodoro? Semplice, è un piatto a base di verdure e quindi un brodo vegetale, possibilmente preparato in casa e non con il dado, ma mai un brodo di carne anche se di pollo.

L’ultimo tocco è quello dell’olio. Se questa è una ricetta toscana e usiamo il pane toscano, anche l’olio extravergine dovrebbe essere quello toscano. Va bene anche un’altra qualità, ma comunque extravergine, non barate!