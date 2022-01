Il nuovo modo di portare le borse a secchiello è divertente e super chic

Proprio come per le shopper, le borse a secchiello non invecchiano mai. Scopriamo su quali brand puntate e come creare look alternativi e di tendenza.

Lo sappiamo, le borse piccole sono un problema (ormai è impossibile anche farvi stare un cellulare) ma sono davvero carine. Portarne una grande de ed una piccola insieme dai un po’ “straniera in viaggio che non sa dove andare” oppure crea semplicemente un’impressione disordinata che proprio non ci appartiene.

Per questi motivi – ed anche perché sta andando di moda – è un’ottima idea sfoggiarne due contemporaneamente, della stessa forma ma in colori diversi, di forme leggermente varie ma nella stessa tonalità, a voi la scelta ma val la pena provare.

Borse a secchiello per dare movimento al tuo outfit

Le borse a secchiello di The Bridge sono intramontabili, bellissime soprattutto in cuoio e, oggi, anche scontate. Fa parte della linea Lavinia la bucket bag in pelle da mettere a spalla o da portare a mano, che si trova sul sito ufficiale a 196 euro (-40%). L’ideale è comprare sia la versione marrone che quella in nero, entrambe con dettagli dorati, per un match impeccabile.

Per colori vivaci, freschi e giovani – ed anche per spendere meno – c’è la proposta firmata Karl (Lagerfeld) realizzata in pelle liscia con una silhouette cilindrica e ciondoli che riportano le lettere del noto stilista storico di Chanel. Chiusura con coulisse e manico superiore con logo, ha la tracolla removibile e costa 157 euro. Va indossata sia in bleuet che in griotte.

Con le riedizioni di Prada del 2005, sta andando forte anche il semplice secchiello in nylon che però è in versione mini (si può acquistare a 390 euro su MyTheresa) ed ha le finiture in pelle saffiano, tra cui un cinturino da polso rimovibile. Abbinarlo ad un altro colore, magari in rosa pallido o militare e completare il tutto con gli anfibi più desiderati della stagione (i Monolith di Prada) in rosa o verde militare, vi assicurerà uno “wow” ovunque andrete.

La moda è in continuo cambiamento, proprio come noi. Trovare l’equilibrio tra il nostro ritmo e lo stile del momento è la chiave per essere impeccabili, copiate e felici.

Silvia Zanchi