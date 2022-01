Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas, Steffy e Liam, colpo di scena

By

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 10 al 15 gennaio 2022

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful. Ecco tutto quello che succederà dal 10 al 15 gennaio 2022. Hope sembra iniziare ad abbassare la guardia nei confronti di Thomas. Ecco tutto quello che succederà.

Come già anticipatovi Hope sembra iniziare ad abbassare la guardia nei confronti di Thomas, vedendolo molto cambiato negli atteggiamenti. Inoltre Douglas sente molto la mancanza del padre, tanto da chiedere a Hope se Thomas può vivere con loro. Anche Liam lo sente e – quando il bimbo va via – chiede spiegazioni a Hope, che gli dice che Thomas è realmente cambiato.

Inoltre, in questi nuovi episodi in onda su Canale 5 Thomas va a trovare la sorella Steffy: le confida che il rapporto con suo figlio va alla grande e le assicura che Hope non è più nei suoi pensieri.

Inevitabile sarà l’incazzatura di Liam. Il giovane Spencer andrà a trovare Steffy e le dirà che lui non si fida di Thomas. Thomas chiede a Hope di portargli Douglas. Quando Hope e Douglas arrivano da lui, il manichino-allucinazione di Hope dice di nuovo a Thomas che lui e Hope devono stare insieme.

Steffy e Liam trascorrono ore serene nel ricordo della loro passata unione, ma è ancora ricorrente il “problema Thomas”. Hope e Thomas si incontrano a cena e trascorrono una serata insieme per assecondare un’esplicita richiesta del piccolo Douglas. Lui cerca di rimanere normale, ma con qualche difficoltà perché la voce del manichino ormai ha preso il sopravvento nella sua mente.