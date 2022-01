Anticipazioni Una Vita: una tragica morte ad Acacias

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà negli episodi in onda dal 10 al 15 gennaio 2022

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: cosa succederà dal 10 al 16 gennaio 2022

Nelle nuove puntate di Una Vita in onda dal 10 al 16 gennaio 2022 vedremo Genoveva in carcere ma soprattutto faremo i conti con una morte improvvisa. Ecco di chi si tratta.

Negli episodi di Una Vita in onda la prossima settimana, Felipe si scuserà con Liberto per averlo tenuto all’oscuro del piano ideato ad hoc per far confessare alla moglie Genoveva i suoi crimini. Così i due si riconciliano.

Nel frattempo, il quartiere è scosso per la notizia della morte improvvisa di Bellita, ma Josè Miguel e Alodia sembrano nascondere un segreto. La relazione tra Anabel e Miguel è sempre più stretta e i due si incontrano di nascosto in una pensione. Il ragazzo dopo aver rifiutato le avances della Bacialupe ha finito per cedervi.

Tornando al focus di questa settimana, gli episodi si concentreranno prevalentemente sulla storyline di Genoveva e Felipe.

L’avvocato in un’intervista pubblicata su un giornale, racconta infatti come ha ingannato Genoveva per farle confessare di avere ucciso Marcia. La donna, che si ritrova in carcere, legge l’articolo e giura vendetta.

Nonostante le provocazioni del commissario, Genoveva si trattiene ed evita di aggredirlo con il punteruolo che è in suo possesso. La detenuta chiede come ultima volontà di poter vedere Felipe; malgrado i dubbi di Liberto, l’avvocato accetta per non avere rimorsi di coscienza, in caso Genoveva venisse poi giustiziata.

La dark lady, riesce a rientrare nelle grazie di Susana, scusandosi per come l’aveva trattata in precedenza. Felipe decide di non andare a trovare la moglie in carcere e lei, furente, si appresta a scrivere una lettera al direttore dell’Adelantado. Intanto anche lo stesso avvocato riceve una lettera della donna e non sa se leggerla o meno, ma infine decide di rischiare e apre la busta.

Nel frattempo, Miguel chiede la mano ad Anabel, ma lei lo prega di avere pazienza. Alodia è strana da quando è tornata con Josè Miguel dall’Argentina e non partecipa neanche al funerale di Bellita. Natalia continua a sedurre Antonito, che fa fatica a resisterle e infatti cede ben presto alle avances della donna, complici i litigi e complicazioni nel suo rapporto con Lolita.