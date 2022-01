Nuovo cucciolo in famiglia? Ecco le app per addestrare il tuo cane

By

Hai deciso di adottare un animale domestico? O un piccolo cagnolino? Ecco le app che devi scaricare sul tuo smartphone per addestrarlo al meglio. Scopriamo le migliori

Se hai preso la decisione di adottare un cane, che sia cucciolo o adulto devi sapere che è importante riuscire ad addestrarlo al meglio.

Indubbiamente, più il cane sarà piccolo di età più sarà malleabile e come un bambino sarà una spugna che assorbirà tutti i tuoi insegnamenti.

Addestrare un cane, che sia un semplice comando di seduto o un modo per insegnarli a vivere la vita in casa, è importante sempre affidarsi a professionisti come veterinari comportamentisti o addestratori.

Ma a volte anche utilizzare le applicazioni possono facilitarti in questo percorso di vita affianco ad un cane.

Le migliori applicazioni per addestrare il tuo cane

Addestrare il tuo cane è un’esperienza divertente ed eccitante, ma non è sempre facile. A seconda dell’età, della razza e della personalità del tuo cane, potresti trovarti in difficoltà a far comportare il tuo cane.

Scopriamo insieme le migliori applicazioni per imparare metodi di addestramento e per iniziare un percorso comportamentale, insieme.

Dogo – addestra il tuo cane

Dogo’s Dog Training & Clicker App è un programma di addestramento all-in-one che viene fornito con un clicker integrato.

Utilizzare l’app è molto semplice. Come prima cosa, una volta scaricata, ti farà rispondere a una serie di domande sul tuo cane (razza, età, abitudini) per riuscire a creare un programma di addestramento adatto per le esigenze del tuo cane.

L’app offre cinque programmi di addestramento per cani: Nuovo cane, Obbedienza di base, Resta attivo, Rafforza la tua amicizia e Piccolo aiutante. Se stai solo cercando le basi dell’addestramento, vorrai completare i corsi New Dog e Basic Obedience.

Questi programmi aiutano il tuo cane ad apprendere comandi, trucchi, addestramento banale e come camminare al guinzaglio; gli altri corsi sono i migliori per una formazione più avanzata.

Oltre ai corsi, l’app ha anche molte funzionalità divertenti e interattive. Viene fornito con diversi giochi che puoi provare con il tuo cane, nonché una comunità simile a Instagram che puoi utilizzare per condividere le foto del tuo amico a quattro zampe.

Dog Health

Dog Health, si differenzia dalla seconda in quando ha come scopo quello di monitorare la salute e gli impegni del tuo cane, che sia una visita veterinaria o una medicina da prendere.

Si tratta di un app gratuita che permette di ricordare facilmente gli impegni che hanno a che fare con la gestione del proprio cane: visite veterinarie programmate, vaccini, richiami, trattamenti antiparassitari, somministrazioni programmate, interventi, medicine di routine.

Dopo aver scaricato Dog Health sul tuo dispositivo Android o iOS basta semplicemente inserire tutti i dati del tuo amico a quattro zampe (età, peso, altezza, nome, visite veterinarie fatte e in programma). Si tratta di una sorta di promemoria a portare di click!

GoodPup – Dog Training

GoodPup è un’ottima app per addestrare il tuo animale domestico perché non solo di fornisce programmi di addestramento ma mette a tua disposizione un addestratore di cani. Per non essere mai da solo!

Questa app ti configura con un addestratore di cani personale con cui potrai parlare tramite chat video settimanali. In caso di domande durante il resto della settimana, è possibile utilizzare la chat di testo integrata nell’app per parlare con il proprio trainer.

GoodPup adatta le sessioni di addestramento alle esigenze del tuo cane. Quando installi l’app per la prima volta, GoodPup ti farà diverse domande sull’età del tuo cane, sui comandi che conosce e su quali specifici problemi comportamentali ha. Rispondere a questi suggerimenti aiuta GoodPup a creare un corso personalizzato per il tuo cane.

Il download dell’app è gratuito ma bisogna pagare un abbonamento settimanale per le sessioni di allenamento con il personal trainer canino.