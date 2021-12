Anticipazioni Beautiful: un personaggio non tornerà nello show perché l’attore dice basta. Ecco cos’è successo e di chi si tratta.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful. L’ex Rick Forrester, ossia Jacob Young non tornerà nella soap americana. Ecco perché

Recentemente, Jacob Young (ex Rick Forrester) ha espresso dichiarazioni molto ferme sul perché, qualora se ne dovesse presentare la possibilità, non tornerà nello show americano Beautiful.

Non è la prima volta che l’attore si mostra molto critico nei confronti della soap opera. Young ha interpretato il primogenito di Brooke Forrester dal 1997 al 1999, per poi tornare nel 2011.

E’ uscito definitivamente di scena nel 2018 e, come spesso accade, ciò è avvenuto senza una storyline o un espediente che, quanto meno, desse l’addio del personaggio. Come è successo per molti, anche Rick è diventato via via meno importante fino a smettere di comparire in video. Le poche informazioni che abbiamo avuto di lui sono state apportate grazie ai dialoghi di chi è rimasto. Così si è saputo che Rick si era trasferito di nuovo a Parigi, finendo per divorziare da sua moglie Maya. Young, l’attore che presta il volto al figlio di Eric e Brooke non apprezzò e non ne ha fatto mai mistero.

L’interprete a distanza di tempo è tornato sulle sue motivazioni, in un periodo in cui è comunque impegnato professionalmente tra film per la tv, la musica e partecipazioni a serie tv quali The Walking Dead e High School Musical – La Serie.

“Sono stato nella soap due volte, ho apprezzato l’esperienza e poter lavorare con tanti colleghi. Ma semplicemente non c’era abbastanza lavoro“. L’attore, insomma, è tornato a criticare la tendenza dell’attuale regime autoriale di Beautiful a focalizzarsi in modo ossessivo su solo una o massimo due trame alla volta. Ciò, ovviamente, esclude buona parte del cast, specie in una soap opera che, al contrario delle altre americane, dura solo 18 minuti o poco più. “Voglio qualcosa di solido, un impegno coerente e continuativo: invece uno finisce per sparire dalla scena, magari comparendo una volta al mese e poi più niente“.

Jacob ha fatto anche un esempio, non focalizzandosi dunque solo sulla propria esperienza ma citando Courtney Hope, interprete della giovane Sally Spectra. L’attrice, dopo la brutta uscita di scena dal mondo dei Forrester, è stata subito ingaggiata in Febbre D’Amore, dove continua ad interpretare la rossa stilista, che ha ripreso una nuova vita lontano da Los Angeles. “Ha avuto il benservito. Era probabilmente, a mio parere, la miglior attrice dello show all’epoca e non le hanno mai dato il dovuto spazio“.

Insomma, se il figlio di Eric e Brooke tornerà mai sulla scena, ad oggi è difficile pensare che sarà nuovamente Jacob Young ad interpretarlo.