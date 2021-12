Scegli il tailleur pantalone come alternativa all’abito per le feste di Natale

Alcune di noi adorano indossare abiti e gonne ma altre sono allergiche alla sola idea. Per tutte loro, e per chi desidera semplicemente ampliare il proprio look, ci sono i tailleur pantalone che, anche in questa stagione sono tra le scelte migliori per le riunioni di famiglia, gli eventi aziendali e molto altro.

Novità, greche classiche e tagli maschili, il tailleur è sempre elegante, ordinato e definisce la nostra personalità.

In un momento dove è tutto sopra le righe, per distinguersi è bene puntare sulla normalità di un completo pantalone e sugli accessori ton sue ton. Scopriamo quali brand selezionare per look da copertina.

Tailleur pantalone di moda per l’inverno: fantasie e colori al top

La giacca jacquard con monograma e collo dentellato di Sandro (395 euro) ha la tasca a filetto sul petto e tasche con patta sulle anche.

I revers a punta, il dettaglio badge e la chiusura frontale con bottoni gli conferiscono un tocco retró, in perfetta sintonia con il pantalone Conscious a vita alta (costa 245 euro). Completare l’outfit con accessori dorati di Isabel Marant è l’ideale per essere impeccabili.

Velluto stretch, nero intenso, dettagli in raso lucido, il tutto da accompagnare con tacchi alti e trucco perfetto. Si tratta del tailleur proposto da Patrizia Pepe (348 euro la giacca) è adatto “per le serate che lasciano il segno” ed una collana – e/o un bracciale – con brillanti sapranno illuminare l’outfit dark chic.

Il blazer boyfriend in cady di Hebe Studio si trova scontato del 20% su LuisaviaRoma a 338 euro. Di base nero fon dettagli dei revers a lancia bianchi, ha bottoni dorati ai polsi. Molto affascinante se portato con il suo pantalone, assumerà una connotazione casual con un paio di jeans skinny.

I pantaloni fantasia di Vicolo con stampa allover (75 euro) vi faranno notare tra tante. Sembrare appena arrivate dagli anni Settanta è una realtà con un outfit così variopinto. Meglio evitare accessori estrosi e optare per scarpe basic come uno stivale flat.

Nel dubbio meglio puntare su pantaloni palazzo e giacche monopetto con revers. In un tailleur bisogna apparire slanciate, distinte e sicure, in un mix di femminilità austera da ricordare.

Silvia Zanchi