Una Vita anticipazioni: scandalo ad Acacias per Miguel e Anabel

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Miguel e Anabel, ecco cosa fanno insieme

Nelle prossime puntate di Una Vita, tutto quello che è successo tra Miguel e Anabel. Scopriamolo insieme.

Anche se all’inizio tenterà di comportarsi da “cavaliere”, alla fine Miguel Olmedo (Pablo Carro) cederà al fascino di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e farà l’amore con lei prima del matrimonio.

Questa è una vera e propria rivelazione che accadrà nelle prossime puntate in onda in Italia di Una Vita. Tutto avrà origine quando Natalia Quesada (Astrid Janer) farà sapere a Miguel che in Messico Anabel ha spezzato il cuore di diversi uomini. Dato che ignorerà che uno di quelli è Aurelio (Carlos De Austria), ossia il fratello di Natalia, il giovane avvocato Olmedo cercherà di indagare più a fondo sulla questione, anche se la Bacigalupe tenterà di distrarlo offrendogli una notte di passione.

Il giovane sarà visibilmente attratto da lei, però per l’onore della ragazza rifiuterà di procedere alle avances, sia sottolineando che non gli va di tradire la fiducia di Marcos (Marcial Alvarez) e sia meravigliando la fanciulla chiedendole di sposarlo. Anche se sarà piacevolmente colpita, Anabel rifiuterà la proposta e preciserà che forse non è ancora il momento per il matrimonio.

Ma dopo il salto temporale che vede l’arresto della dark lady, Genoveva Salmeron scopriremo che Anabel e Miguel si sono incontrati diverse volte in una pensione, lontana dal quartiere di Acacias, per fare l’amore.

Tuttavia, grazie ad alcuni dialoghi, sarà abbastanza chiaro che l’Olmedo intende ancora accasarsi con la Bacigalupe, che però continuerà a rifiutare ogni sua iniziativa in tal senso, utilizzando stavolta la scusa della recente morte della “matrigna” Felicia Pasamar (Susana Soleto).

Ovviamente, Anabel farà dei passi indietro anche per la presenza nella cittadina di Aurelio e Natalia, ma l’inconsapevole Miguel si farà mille domande a riguardo e, alla fine, penserà di chiedere consiglio al nonno Roberto (Miguel Larranaga).