Calda, fumante, saporita e invitante, la vera zuppa di pesce non sarà più un segreto se riuscirete ad aggirare gli errori con queste semplici regole

La vera zuppa di pesce è un piatto che non tutti hanno voglia o tempo di cucinare, perché l’errore è dietro l’angolo e perché già la scelta degli ingredienti può rivelarsi complicata. Ma se seguite i nostro consigli, sarà tutto molto più semplice.

SCELTA E COTTURA DEL PESCE

Per una ricetta perfetta servono tempi perfetti. Perché potete pescare tra diversi tipi di pesce, crostacei compresi, ma ognuno ha bisogno di un certo tipo di cottura.

I primi ad entrare in pentola sono i pesci più grassi, come ad esempio lo scorfano. Se li utilizzate interi, serviranno almeno 35-40 minuti di cottura. Ma potete accelerare i tempi se li sfilettate,. In questo caso con 25, massimo 30 minuti ve la cavate.

Invece nel caso dei molluschi, come calamari e seppie, i tempi si riducono. Bastano 15 minuti nella zuppa per le seppie, 10 per i calamari. Altrimenti rischiano di diventare duri e gommosi, quindi immangiabili.

E ancora meno serve per i crostacei che hanno il guscio: scampi e gamberoni sono pronti in 2 minuti, ne basta 1 solo per i gamberi mentre per le mazzancolle ne servono al massimo 5. Se poi aggiungete anche i frutti di mare, per le cozze calcolate un massimo di 4 minuti, 2 soli per le vongole.

Zuppa di pesce a prova di intoppo? Non sbagliate queste scelte

LA REGOLA DEL FUMETTO

Il pesce è un po’ come il maiale, non si butta via nulla. Con le lische e le teste infatti potete preparare un buonissimo fumetto che aiuterà a rendere più saporita la zuppa

Basta mettere il classico soffritto a base di cipolla, sedano e carota in un tegame basso e largo, farlo scaldare con un filo di olio e poi aggiungere lische e teste facendole insaporire 5 minuti a fiamma alta. Poi coprite con l’acqua e andate avanti 50 minuti a fiamma medio-bassa. Quello che avanza, dopo averlo aggiunto alla zuppa, lo potete congelare tirandolo fuori per primi piatti come i risotti.

POMODORI E ALTRI INGREDIENTI

Uno pensa alla zuppa di pesce ma rischia di trascurare il resto degli ingredienti che invece sono fondamentali per un buon risultato finale. La scelta del pomodoro è importante: puntate sui pelati quando non è stagione, oppure sui datterini quando è estate. In questo caso sono meglio della classica passata.

Infine ricordatevi che la zuppa di pesce non è l’impepata di cozze. Una macinata di pepe fresco alla fine ci può anche stare, ma il peperoncino no: Se a voi o qualche altro commensale, piace il suo sapore mettetelo in tavola a parte e ognuno se lo aggiungerà In cottura però rischia di dare un gusto diverso alla vostra zuppa di pesce.