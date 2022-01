Quanti tipi di attrazione esistono? E se non li provo tutti insieme?

By

Quanti tipi di attrazione esistono? E se non li provo tutti il partner è quello sbagliato? Facciamo ordine in queste domande così spinose!

Nel corso della vita, ogni persona finisce per provare una vasta gamma di sentimenti nei confronti degli altri individui. L’attrazione è sicuramente uno dei sentimenti più frequenti e più ricercati, ma spesso non si ha un’idea chiara del perché si prova per qualcuno un certo tipo di attrazione.

La narrazione romantica dell’amore ha finito per convincerci che in una relazione profonda e appagante si dovrebbero provare tutti i tipi di attrazione verso la stessa persona.

Naturalmente una cosa è l’ideale dell’amore e un’altra è la realtà concreta dei fatti! L’attrazione può manifestarsi in molti modi differenti e non c’è assolutamente nulla di male né di anormale nel provare solo un determinato tipo di interesse nei confronti di qualcuno.

Di certo, riuscire a distinguere quello che proviamo nei confronti di una o di più persone può esserci molto utile per riuscire a organizzare e gestire i nostri sentimenti. Per questo motivo ogni persona adulta ha il compito di interrogarsi costantemente su quello che prova per essere consapevole dei propri sentimenti e dei propri desideri.

Facendo chiarezza nella nostra mente sarà anche più facile evitare di rimanere impigliati in relazioni poco chiare, ambigue o soffocanti.

Quanti tipi di attrazione esistono? Tutti quelli che vuoi

Quando si parla di emotività è sempre piuttosto complesso generalizzare e schematizzare. Le sfumature dei sentimenti umani sono letteralmente infinite e non è sempre un bene “ingabbiarle” all’interno di confini troppo definiti.

Ad ogni modo, avere un’idea di base su quali possono essere i tipi di attrazione che si provano di solito nei confronti di qualcuno può essere molto utile come punto di partenza per cominciare a prendere consapevolezza dei nostri sentimenti.

Attrazione fisica o sessuale

Si tratta dell’attrazione più immediata e concreta, quella che scatta nel giro di pochi istanti dopo il primo sguardo. Si parla spesso di chimica o di alchimia tra due persone e, all’interno di questa chimica, l’attrazione fisica è l’elemento più importante di tutti.

Si può provare attrazione fisica nei confronti di chiunque. Anche se si è etero non è assurdo provare attrazione fisica per una persona del nostro stesso sesso. Alle donne in particolare capita abbastanza di frequente.

Naturalmente questo tipo di attrazione sparisce rapidamente com’è comparsa e non è esattamente il fondamento più sicuro su cui costruire un rapporto duraturo.

Attrazione romantica

L’attrazione romantica è ciò che assomiglia di più all’idea di amore che si trasmette di generazione in generazione. Implica un profondo affetto reciproco, un grande desiderio di condivisione e di cura. Insomma, tutto quello che dice il prete durante la celebrazione di un matrimonio.

Si tratta di un’attrazione che non ha necessariamente bisogno dell’attrazione fisica. Si può essere profondamente innamorati di qualcuno anche se non si prova nei suoi confronti la più folgorante delle attrazioni fisiche. Certo, un po’ di intesa deve esserci, ma non è la cosa più importante.

Addirittura molti sogni d’amore romantico vengono coltivati nei confronti di persone con cui non si hanno relazioni fisiche. Si tratta in questo caso di amore platonico, che passa attraverso la profonda condivisione di idee e passioni comuni. Sì, assomiglia all’amicizia e sì, è l’anticamera della friendzone.

Attrazione se”N”suale

Se tutti abbiamo ben presente cos’è l’attrazione sessuale, non è sempre molto chiaro cosa si intende con l’espressione “attrazione sensuale”. Questo genere di attrazione si stabilisce tra due persone che hanno una profonda intesa fisica e una profonda attrazione reciproca.

Nonostante questo però l’attrazione sensuale non sfocia necessariamente nell’attrazione sessuale. Chi prova questo tipo di attrazione nei confronti di qualcuno non ha il desiderio di consumare rapporti fisici con la persona in questione: ci si ferma al contatto fisico o al massimo al petting.

Se non provo tutti i tipi di attrazione non sono innamorata?

Come già accennato, l’ideale di amore romantico vorrebbe che nei confronti del partner prescelto come proprio si sperimentassero tutti i tipi di attrazione. Anche se questo è vero in linea di massima, è anche vero che i vari livelli di attrazione possono cambiare nel corso del tempo.

Per esempio l’attrazione sensuale è molto viva nei primi mesi di relazione ma diventa via via meno intensa mentre la relazione si consolida. Il contatto fisico viene ricercato meno e viene sostituito da una profonda intesa emotiva che appagherà i partner a livelli anche più profondi.

Anche l’attrazione sessuale (per quanto sia sgradevole ammetterlo) finisce con lo scemare nel corso del tempo e non è inusuale “guardarsi in giro” quando raggiunge i minimi storici nei confronti del nostro partner di sempre.

Infine, la domanda più scomoda di tutte: c’è qualcosa di male nel provare diversi tipi di attrazione per persone differenti? Si è “sbagliate” se si provano questi sentimenti? Assolutamente no. Al contrario, è un fenomeno del tutto naturale. Quello che bisogna fare è essere chiare con tutte le persone coinvolte nei vari tipi di relazione.

Una persona verso cui si prova attrazione sensuale e nient’altro potrebbe desiderare “passare allo step successivo” e rimanere molto delusa se questo non dovesse accadere. La chiarezza e l’onestà in questi casi sono fondamentali!