Le labbra carnose sono nel desiderio di ogni donna. Ecco qualche piccolo segreto su come far sembrare le labbra più carnose giocando semplicemente con qualche prodotto di makeup e con i colori.

Le labbra incorniciano il nostro sorriso e senza dubbio sono catalizzatrici di attenzione soprattutto da parte di noi stesse che, quando ci guardiamo allo specchio, nella maggior parte dei casi sogniamo di avere delle meravigliose e turgide labbra alla Angelina Jolie.

Le labbra sottili, un cruccio per chi le ha e che rappresentano per moltissime donne un limite alla loro sensualità. Scopriremo come questo non rappresenta affatto una verità e che le labbra sottili, semplicemente ben definite e truccate, possono regalare molta femminilità. Con qualche piccolo trucchetto e con i prodotti makeup giusti, sarà un vero ‘gioco da ragazze’ regalarci delle labbra più definite e carnose.

Labbra sottili: attenzione alle asimmetrie!

Quando ci si guarda allo specchio la cosa che cattura l’attenzione sono le labbra troppo sottili, un nemico da combattere a suon di gloss e matita o semplicemente una caratteristica naturale da enfatizzare? Senza dubbio una caratteristica naturale che può trasformarsi in un punto di forza con pochissimi trucchetti di makeup! Scopri anche come mantenere le labbra perfette e protette e protette dal sole.

Osservando le labbra sottili allo specchio, ci si rende conto molto spesso che a dare fastidio non è il loro essere sottili, ma il loro essere asimmetriche e poco definite sul contorno naturale. Le labbra sottili infatti, se ben definite e perfettamente asimmetriche non desterebbero molto sconforto in coloro che le sfoggiano.

Quindi il primo step per migliorare l’aspetto delle labbra sottili, sarà quello di renderle assolutamente simmetriche partendo dall’arco di cupido. Le due punte dovranno essere identiche e definire due piccoli archi o punte uguali. Si dovrà procedere proprio come si dovessero disegnare delle labbra perfette su un foglio di carta.

Stesso equilibrio si dovrà trovare per il labbro inferiore, molto spesso troppo poco evidente rispetto al superiore o viceversa. Ridefinire le dimensioni del labbro inferiore rispettando un armonioso disegno con quello superiore sarà il primo e fondamentale passo per rendere anche delle labbra piccole e sottili molto graziose e femminili.

Labbra sottili: come ridisegnarle e renderle più carnose

Se l’effetto naturale e simmetrico delle labbra non vi soddisfa e desiderate un aspetto decisamente più carnoso e turgido, il potere del makeup vi verrà incontro, soprattutto se sapientemente utilizzato.



Le labbra sottili infatti, potranno essere leggermente ingrandite senza uscire troppo fuori da contorno naturale per scongiurare un effetto davvero troppo innaturale e poco elegante. Ecco gli step fondamentali per ridisegnare le labbra sottili e renderle più carnose.

La base primer

Prima di truccare le labbra sottili, un piccolo segreto sarà quello di applicare una base primer che annulli delicatamente il loro colore naturale e renda la base su cui lavorare con il trucco più ‘aggrappante’ nei confronti di matite e rossetti.

Il contorno labbra

Le labbra andranno ridisegnate con una matita color burro uscendo leggermente fuori dal loro contorno naturale rispettando le simmetrie di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Superando di pochissimo il contorno naturale si otterrà un effetto carnoso ma molto naturale.

La matita chiara. regalerà immediatamente un effetto volume alle labbra, ma non sarà questo il contorno che le definirà.

Dopo aver tracciato un contorno chiaro e luminoso appena dopo quello naturale, si potrà con una matita colorata, di solito un nude sarà perfetto, ma anche un bel colore acceso e brillante, ridisegnare il vero contorno labbra, rendendo arco di cupido e labbra simmetriche e armoniose.

L’effetto che si otterrà da questo piccolissimo contrasto cromatico sarà subito quello di labbra voluminose. A questo punto si potrà stendere il rossetto preferito e in tono con il contorno già tracciato e con qualche piccola strategia di colore, si renderanno le labbra ancora più carnose.

Labbra sottili: effetto volume con i colori

Dopo aver definito il contorno e aver creato l’effetto volume con matita burro e contorno labbra, si stenderà il rossetto preferito. L’aspetto delle labbra sarà già molto piacevole ma per un tocco di ‘effetto volume’ in più, si potrà applicare al centro delle labbra un rossetto di una tonalità più chiara o anche un gloss luminoso.



Labbra sottili: colori chiari o colori scuri?

Chi sostiene che per ottenere un effetto volume sulle labbra sottili si debbano utilizzare soprattutto colori chiari non sbaglia affatto, ma se ben definite e contornate da una matita chiara, anche le labbra sottili potranno essere truccate con un bel rossetto scuro, addirittura con un rouge noir molto forte.



Labbra sottili: finish opaco o lucido?

Per ridisegnare labbra più carnose, il finish opaco è senza dubbio la miglior scelta, ma se si vuole ottenere un effetto volume in modo semplice e veloce, applicare un rossetto cremoso o un gloss lucido, ridisegnando direttamente il contorno con il rossetto stesso, sarà un’ ottima soluzione.

Labbra sottili: il contouring per ottenere un effetto labbra carnose in pochi e semplici passaggi!

Seguendo il video tutorial della beauty blogger Adriana Spink, scoprirete come è possibile rendere le labbra carnose effettuando un vero e proprio contouring makeup!