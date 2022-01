Il brasato perfetto è una sorpresa: c’è un ingrediente speciale il cioccolato

Una ricetta particolare per un secondo piatto eccezionale, il brasato al cioccolato un piatto veramente unico



Una ricetta che arriva da lontano, perché dobbiamo dire grazie agli Aztechi se anche in Italia oggi possiamo mangiare il cioccolato e usarlo per preparare anche ricette salate. Già, perché il cacao è solitamente associato ai dolci, ma ci sono anche tanti altri piatti che lo chiamano e diventano ricette da sogni.

Oggi in particolare parliamo di un secondo che può diventare il vostro cavallo di battaglia per i pranzi in famiglia o con gli amici. Stiamo parlando del brasato al cioccolato, un piatto diverso dall’ordinario con poche semplici mosse.

Il primo ingrediente è la pazienza, perché tra la marinatura della carne e la sua cottura passano diverse ore anche se alla fine avrete la vostra soddisfazione. Il secondo ingredienti è il giusto pezzo di carne: la noce di vitello o anche meglio l’arrosto della vena, quello che ha una striatura di grasso al centro del pezzo.

E poi il vino, che nel brasato non manca mai: questa è una ricetta piemontese, quindi sono perfetti il Barolo o il Nebbiolo, ma fare voi. L’importante è che sia vino abbastanza invecchiato. Infine il cacao, un ottimo cacao amaro: tutto quello che vi serve è qui.

L’arrosto perfetto per tutte le occasioni: come servirlo e cucinarlo

Questo brasato al cioccolato brasato è ottimo da solo, con una purea di patate, oppure per accompagnare la polenta. Ed è anche l’unico arrosto buono dopo essere stato riscaldato.

Ingredienti (per 4 persone):

1 carota

1 gambo di sedano

1,2 kg di arrosto

1 cipolla bianca piccola

1 spicchio di aglio

3chiodi di garofano,

1 cucchiaino di cannella

1 rametto di rosmarino

2 foglie di alloro

1 bottiglia di vino rosso invecchiato

1 un cucchiaio di cacao amaro

3-4 cucchiai di olio d’oliva

sale q.b.

Preparazione:

In un tegame adatto a contenere tutti gli ingredienti appoggiate la carne dopo averla massaggiata con il sale grosso e lasciatela riposare un’ora.

Pulite, lavate e tagliare a piccoli pezzi le verdure, tritate il rosmarino insieme all’alloro, aggiungendoli alla pentola e coprite con il vino lasciando a bagno la carne per almeno 6 ore.

Poi prendete un tegame una pentola di media altezza, meglio se di ghisa, versate i cucchiai di olio e quando è bollente rosolate bene la carne da ogni lato. Aggiungete anche le verdure già sgocciolate, lasciatele rosolare e coprite con il liquido della marinatura aggiungendo anche il cacao.

Cuocete a fuoco basso per circa 2 ore controllando di tanto in tanto. Ultimata la cottura, tirate fuori la carne e frullate la salsa in modo da renderla cremosa, regolandola di sale. Lasciate riposare il vostro brasato almeno 40 minuti, poi affettatelo con uno spessore medio e rimettetelo nella pentola coprendolo con la salsa a scaldare per 5 minuti prima di servirlo.