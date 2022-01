Paola Barale prima e dopo la chirurgia: com’era e com’è

Vi ricordate com’era Paola Barale prima della chirurgia estetica? La conduttrice, attrice e showgirl italiana è cambiata totalmente.

Paola Barale, la conduttrice, icona della tv anni ’90, appare sempre meno spesso sul piccolo schermo. Eppure, quando appare non si può fare a meno di notare la differenza fra quello che era ieri e quello che è diventata oggi.

Paola Barale, oggi 54enne ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo giovanissima, a soli 19 anni in modo del tutto particolare: fu ospitata per la prima volta a Domenica In per la sua immensa somiglianza con la pop star internazionale, Madonna.

Da quel momento in poi, Paola ha iniziato una splendida carriera nel mondo televisivo ricoprendo ruoli di conduttrice, attrice e showgirl. Ma vi ricordate com’era da giovane, prima della chirurgia plastica?

Paola Barale, prima e dopo la chirurgia

Agli esordi Paola Barale era nota per la somiglianza con Madonna, oggi invece nonostante le sue apparizioni televisive sono sempre più sporadiche, la showgirl è rimasta nel cuore di molti italiani. Ma quanto è cambiata esteticamente?

Paola Barale non è più la showgirl degli anni ’90, ha cambiato il suo stile di vita e lavoro. Molto attiva su Instagram, la donna ha deciso di puntare una nuova carriera tutta digitale!

Nel corso degli anni, la storica Soubrette di Mike Bongiorno si è trasformata nel corso degli anni. Infatti non sono le labbra appaiono diverse e più marcate ma anche gli zigomi risultano essere decisamente più sollevati e gonfi, facendo sembrare Paola molto simile ad una bambola. Ma nonostante i ritocchini siano stati appurati, la Barale continua a negare l’evidenza.

Sul suo profilo Instagram, molto attivo, sotto ad alcuni scatti pubblicati dalla stessa showgirl, ci sono alcuni followers che non riescono a restare in silenzio. Infatti, è possibile trovare dei commenti in cui le viene detto che non è più la Paola di un tempo, icona di una bellezza naturale. Spesso infatti gli haters hanno iniziato ad attaccarla nei commenti sul noto social network.

