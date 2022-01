Mara Venier è una delle presentatrici TV più amate e seguite di sempre. Il suo programma di punta, Domenica In, è ormai di diventato un vero e proprio cult della televisione italiana. Ma com’era Nara Venier da giovane? Eccola agli esordi.

Mara Venier è un volto noto della televisione italiana, amatissima dal pubblico per la sua simpatia e spontaneità. Ma com’era a inizio carriera, prima dell’approdo a Domenica In?

Mara ha ha fatto il suo esordio in televisione come ci conduttrice alla fine degli anni ottanta. Il successo è arrivato però solo con l’avvento degli anni Novanta, anni in cui ha lanciato il programma Domenica In raggiungendo picchi incredibili di ascolti.

Per ben tredici stagioni il programma cavalcherà l’onda del successo e lei, la vera perla del programma, diventerà nota come la “Signora della domenica”.

Mara non tralascia però la carriera di attrice, con la quale ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prima di arrivare a domenica in.

Fino al 2015 continua ad essere attiva sua in TV che sugli schermi, fino ad abbandonare il cinema per dedicarsi esclusivamente agli impegni televisivi.

Dal 2010 al 2013 ha inoltre condotto il programma pomeridiano La vita in diretta su Rai 1, affiancata in un primo momento dall’indimenticato Lamberto Sposini e in seguito da Marco Liorni.

Com’era Mara Venier da giovane

Anche da giovane Mara era bellissima, e la sua bellezza era ammiratissima sua dagli uomini che dalle donne.

La conduttrice ha recentemente postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae agli albori della sua carriera, che ha subito ricevuto moltissimi like da parte dei fan.

Non le sono mancate, negli anni, le attenzioni degli uomini. La simpatica Mara ha infatti avuto diverse relazioni nel corso degli anni, tra cui Jerry Calà, Renzi Arbore e il suo attuale marito Nicola Carraro.