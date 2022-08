Raffaella Fico sembra aver rotto definitivamente con l’ex fidanzato. Grande lo sgomento dei fan, che mai si sarebbero aspettati una notizia del genere. Sono stati in molti a farle diverse domande sull’argomento e le risposte della Fico sono state molto chiare…

Momento difficile per la bella showgirl Raffaella Fico. L’ex compagna di Mario Balotelli ha da poco detto addio al suo fidanzato, l’imprenditore livornese Piero Neri, al quale sembrava essere molto legata. A svelare la news è stata la stessa Raffaella direttamente ai fan si Instagram, dopo che uno di essi le ha chiesto come stesse procedendo la sua storia d’amore.

Raffaella Fico è di nuovo single. La showgirl ha rivelato la triste notizia ai fan su Instagram, non riuscendo a nascondere una certa amarezza. Grande è stata per lei, infatti, la delusione nei confronti del suo ex Piero Neri, con cui aveva in cantiere grandi progetti. Ma perché i due hanno finito con il separarsi? A dare la risposta a questo enigma ci ha pensato lei stessa.

Raffaella Fico si lascia con il fidanzato: ecco perché

La fine della relazione tra Raffella Fico e il fidanzato Piero Neri è stata voluta dalla Fico stessa. A confermarlo è stata la stessa showgirl su Instagram, dopo che un fan le ha chiesto come stava procedendo la storia con Neri.

Immediata la risposta della Fico, che ha rivelato: “A dire il vero l’ho lasciato… non sono più fidanzata”. I fan sono rimasti senza parole di fronte a questa notizia inaspettata e le hanno subito dimostrato la loro vicinanza emotiva. Molti di loro, però, si sono chiesti per quale ragione i due abbiano deciso di porre fine alla loro relazione. “Come mai ti sei lasciata, sembrava così innamorato, idem tu”, ha chiesto un fan.

A questa domanda Raffaella (che ha sempre messo in mostra le sue curve da capogiro) ha risposto laconicamente. “Lasciamo stare…brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”. Insomma, un periodo non proprio felicissimo quello che sta vivendo la bella showgirl, che però ha affermato di tenersi allegra passando il tempo con l’amata figlioletta Pia (recentemente vittima di bullismo), avuta dalla relazione con Balotelli. Dopo anni di scontri, inoltre, pare che anche i rapporti con il famoso calciatore siano migliorati. Raffaella ha infatti dichiarato di avere oggi un bellissimo rapporto con Mario. Sarà vicino un ritorno di fiamma?