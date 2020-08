Raffaella Fico, lato B perfetto e video “bollente” col fidanzato

Raffaella Fico, in vacanza a Mykonos con il fidanzato Giulio Fratini, pubblica le foto del lato B assolutamente perfetto e manda in delirio i fan.

Raffaella Fico fa impazzire i fans mostrando il tramonto di Mykonos dove si trova in vacanza con il fidanzato Giulio Fratini. I fans della showgirl, però, hanno notato un altro particolare ovvero il lato B assolutamente perfetto dell’ex gieffina che è il grande protagonista delle foto. Capelli ricci sciolti sulle spalle, uno slip ridotto e un fondoschiena che ha scatenato il delirio sui social.

“Un bel tramonto”, “Il paradiso all’improvviso, sei stupenda”, “Una scultura”, “La perfezione“, scrivono i fans letteralmente incantati di fronte alla bellezza della showgirl.

Raffaella Fico e il siparietto bollente con il fidanzato

Chiusa la storia con Alessandro Moggi, Raffaella Fico ha ritrovato l’amore con Giulio Fratini con cui si è prima concessa qualche giorno di relax a Forte dei Marmi per poi volare a Mykonos dove sta sfoggiando tutta la sua bellezza. Su Instagram, così, ha pubblicato un video in cui prende il sole a pancia in su mentre il fidanzato si diverte a testare il suo lato B. Pochi secondi pubblicati tra le storie di Instagram e che potete vedere qui in basso.

Raffaella Fico, dunque, ha ufficialmente ritrovato l’amore. A confermarlo è stata lei stessa al settimanale Nuovo. “Si, sono felice – avrebbe spiegato alla rivista – lui ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo”.

Se, dunque, nella vita privata è serena, cosa accadrà in quella professionale? “Proposte lavorative ce ne sono, poi bisogna valutare e vedere se le cose vanno in porto o meno. Non mi dispiacerebbe una trasmissione di cronaca…In questi anni sono stata presente in molti programmi di approfondimento e devo ammettere che l’ho trovato interessante…”, ha aggiunto sempre a Nuovo.

Il video, prima della Fico, era stato pubblicato proprio dal fidanzato.