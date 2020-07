Nuovo amore per Raffaella Fico | Video

Raffaella Fico nuovamente innamorata: la bella napoletana è stata paparazzata da ‘Chi’ accanto a un giovane manager toscano

Raffaella Fico è di nuovo innamorata e le immagini pubblicate da ‘Chi’ questa settimana sembrano dimostrarlo. La bella Raffaella è stata paparazzata a Positano insieme all’imprenditore Giulio Fratini, giovane e brillante manager di un importante marchio di moda fiorentina conosciuta in tutto il mondo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Raffaella Fico | Buongiorno “speciale” per i followers – FOTO

Una nuova conferma dopo che qualche settimana fa ‘Novella 2000’ aveva già lanciato lo scoop. I due hanno trascorso un weekend romantico tra baci hot e bagni in piscina apparendo molto affiatati. Fratini da poco è stato inserito da ‘Forbes’ nella lista dei cento talenti più brillanti under 30 ed è anche l’erede di una famiglia facoltosa. Vedremo se questa volta per la bella Raffaella sarà la volta buona.