Mal di testa: come alleviarlo con rimedi naturali efficaci

6- Dormire: un rimedio perfetto in caso di mal di testa. Se avete avuto una giornata intensa e pesante, quando rientrate a casa, provate a fare un bagno rilassante e caldo, asciugatevi e sdraiatevi sul divano o letto, chiudete gli occhi e rilassatevi.

Si consiglia di non avere luce nella stanza, ma solo buio, mi raccomando non dormite troppo, perchè avrete l’effetto contrario, al massimo 8 ore. Scopri quante ore devi dormire per stare bene.