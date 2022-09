Marco Bocci e Laura Chiatti: parole da brividi a Emma per morte papà Rosario

Marco Bocci e Laura Chiatti scrivono dei dolci messaggi ad Emma Marrone per la morte dell’amatissimo papà Rosario Marrone.

Marco Bocci e Laura Chiatti scrivono ad Emma Marrone per dimostrarle tutto il loro affetto in un momento terribile e di grande dolore. Emma, infatti, ha perso l’amatissimo papà Rosario, venuto a mancare nella notte. Ad annunciare la morte di Rosario Marrone è stato il comune di Aradeo dove vive la famiglia di Emma.

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario.

Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune.

Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto.

Ciao Rosario”, si legge nel comunicato diffuso dal Comune. Emma ha così dedicato a papà Rosario delle dolci parole e tra i tanti commenti sono spuntati anche quelli dell’ex Marco Bocci e di Laura Chiatti.

I messaggi di Marco Bocci e Laura Chiatti per Emma Marrone dopo la morte di papà Rosario

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, ha scritto Emma condividendo una foto in cui papà Rosario suonava la chitarra, sua grande passione. Tanti i messaggi degli amici vip per Emma tra i quali anche quelli di Marco Bocci che, in passato, aveva ammesso di essere stato spaventato dalla malattia dell’ex fidanzata e della moglie dell’attore ovvero Laura Chiatti.

“Un bacio grande Emma”, ha scritto Bocci. “Ti stringo cara Emma”, ha aggiunto Laura Chiatti. Anche Stefano De Martino che con Emma, oggi, ha un rapporto d’amicizia, ha voluto salutare Rosario Marrone utilizzando le parole con cui Emma era solita chiamare l’amato papà. “Vecchio lupo”, ha scritto il conduttore napoletano.

Tantissimi, poi, i messaggi per Emma che sta ricevendo tantissimo affetto da colleghi, ma soprattutto amici come Rocio Munoz Morales, Laura Pausini, Gianna Nannini, Ermal Meta, Elodie, Chiara Ferragni, Mahmood, Paola Turci, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Mara Venier, Antonella Clerici, Amadeus, Elena D’Amario, Veronica Peparini, Alessandro Cattelan, Francesco Facchinetti, Marcello Sacchetta, Enrico Nigiotti, Alessandra Mastronardi e tantissimi altri.