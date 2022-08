Tendenza unghie Chrome: fino a dove puoi spingerti per essere trendy?

L’ultima tendenza nail è la chrome, che ci insegna ad essere esagerate, ma comunque con stile. In cosa consiste? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

L’estate è la stagione perfetta per chi vuole osare, soprattutto quest’anno. Che siano colpi di testa, dettaglio molto estrosi nell’outfit, manicure stravaganti: tutto è concesso.

Abbiamo visto fino ad ora davvero di tutto sulle copertine, sui social, per le strade. Siamo passati dagli eccessi degli strass alla semplicità del french. Abbiamo fatto un balzo dai toni accesi a quelli più “pacati” e meno strong.

Abbiamo esplorato il mondo dei multicolour e compreso che è adatto ad ogni età. Siamo state attratte da fantasie estive, ritorni al passato (grazie alla manicure anni ’90), ma siamo anche rimaste nel presente con la sobrietà della manicure all’italiana.

Ma comunque, dovunque guardiamo, notiamo sempre e solo una cosa: la nail art estiva vuole personalità. Non è fatta per chi segue la massa passivamente.

Allora sì agli eccessi, ma anche a tutto ciò che è basic, purché sia personale, originale, nuovo.

E allora, dal momento che siamo pur sempre nel 2022 e la tecnologia ormai ha fatto passi da gigante, perché non prendere spunto proprio da questa per costruire una nail art d’eccezione?

Ecco quindi che sta iniziando a spopolare la tendenza chrome. Di cosa si tratta? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla tendenza chrome

La tendenza chrome parte dall’assunto di base che oggi non possiamo scegliere lo stesso finish per cui avremmo optato ieri. Stiamo andando avanti, il mondo ha fatto passi da gigante, ci stiamo evolvendo.

Detto ciò, quindi cosa serve per realizzare l’ultimo trend? Innanzitutto gel liquidi di ultima generazione. Questi, infatti, non sfruttano polveri metalliche e possono diventare tutto ciò che desideriamo. Largo quindi alla fantasia.

Un tempo ci saremmo mosse in modo del tutto diverso. Saremmo infatti partite da una base scura, avremmo spolverato sopra la cromatura e questo avrebbe reso molto difficile personalizzare al 100% la nostra opera.

Questa tecnica, infatti, era davvero limitante, perché non ci permetteva di variare più di tanto, ma ci costringeva a lavorare comunque su tutta l’unghia.

Oggi però le cose sono cambiate: esistono delle capsule che contengono una vernice già di per sé metallica. Questa ci consente di giocare come vogliamo con colori, dettagli, sfumature.

Possiamo partire da zero e arrivare davvero dove vogliamo. L’unico limite è la nostra creatività.

Ecco quindi che possiamo optare per un risultato più minimalista, ma anche per qualcosa di più strong, possiamo giocare con i colori, oppure propendere solo per dettagli metallizzati, decorare le nostre unghie in 3d, oppure lasciarci andare a decorazioni gioiello estremamente chic.

E c’è di più: questo smalto dura molto di più rispetto alle polveri, non perde lucidità, non si sbecca quasi mai.

Insomma, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno in estate: quando andiamo a mare, in piscina, oppure al lago, non rischiamo di vedere tutto il nostro lavoro rovinato in pochissimo tempo.

Se vuoi conoscere anche un altro trend molto in voga in questo periodo, ecco invece la manicure all’italiana.

In ogni caso la tendenza chrome per le unghie è l’ennesima dimostrazione di quanto quest’anno l’estro sia in voga.